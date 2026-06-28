Carlos El Pibe Valderrama se ha convertido en centro de atención mediáticas tras compartir un polémico mensaje en sus redes tras el gol anulado de Dávinson Sánchez en el reciente partido que tuvo la Selección Colombia ante Portugal, cuyo resultado fue de 0-0, quedando en empate.

¿Cuál fue el controversial mensaje que compartió El Pibe Valderrama tras el gol anulado de Colombia?

Esto dijo El Pibe Valderrama tras el gol anulado de Dávinson Sánchez. | AFP: Luis Acosta

En las últimas horas salió a la luz un video de El Pibe Valderrama, exfutbolista colombiano, quien compartió un contundente mensaje en sus redes tras el gol anulado de Dávinson Sánchez, expresando su molestia sin ningún tipo de filtro:

“Ya me preocupa, pero con esta situación que pasó hoy a favor de Colombia con el gol de Dávinson y marcamos un gol legítimo, pero ¿nos lo quitan? Y hablo de esta ocasión”, agregó El Pibe.

Posteriormente, El Pibe Valderrama no dudó en expresar su molestia, manifestando que en reiteradas ocasiones el VAR y los árbitros no analizaron con detalle el desempeño de la Selección Colombia con Portugal, pues, afirmó que no solo debió haber sido válido el gol, sino también, otra infracción que se presentó en el partido con el jugador Luis Suárez.

“Estoy molesto porque nos robaron el partido porque el gol de Dávinson es gol y las faltas que le hicieron a Luis Suárez, era de revisarlo. Yo tenía tiempo que no veía el robo de un gol de esa manera. Esas injusticias no, ¿hasta cuándo? Felicidades muchachos, el fútbol se juega así”, agregó El Pibe. Artículos relacionados Talento internacional Mujer que predijo sismos en Venezuela se hace viral, esto dijo

¿Quién es la bella esposa de El Pibe Valderrama?

Tras el reciente video que compartió El Pibe Valderrama, exjugador de la Selección Colombia de Fútbol que llevó puesto durante varios años la camisa 10, muchos internautas se han preguntado sobre la mujer que lo acompaña en el video y, también, compartió su opinión tras el partido con Portugal.

¿Quién es la esposa de El Pibe Valderrama? | AFP: Eva Marie Uzcategui

Por esta razón, el nombre de Elvira Redondo ha acaparado la atención mediática, pues es la esposa de El Pibe Valderrama con quien tiene varios hijos.

Así también, la pareja se ha posicionado como una de las más destacadas en el entretenimiento colombiano por todos los sucesos que han vivido a lo largo de su relación.