Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

El Pibe Valderrama estalló en video tras el partido de Colombia y Portugal: "Nos robaron”

El exfutbolista compartió un polémico comentario tras el gol anulado de Dávinson Sánchez en el partido de la tricolor con Portugal.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
El Pibe Valderrama estalló en video tras el partido de Colombia y Portugal: "Nos robaron”
¿Qué dijo El Pibe Valderrama tras gol anulado de Colombia con Portugal? | AFP: Rodrigo Arangua

Carlos El Pibe Valderrama se ha convertido en centro de atención mediáticas tras compartir un polémico mensaje en sus redes tras el gol anulado de Dávinson Sánchez en el reciente partido que tuvo la Selección Colombia ante Portugal, cuyo resultado fue de 0-0, quedando en empate.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el controversial mensaje que compartió El Pibe Valderrama tras el gol anulado de Colombia?

El Pibe Valderrama estalló en video tras el partido de Colombia y Portugal: "Nos robaron”
Esto dijo El Pibe Valderrama tras el gol anulado de Dávinson Sánchez. | AFP: Luis Acosta

En las últimas horas salió a la luz un video de El Pibe Valderrama, exfutbolista colombiano, quien compartió un contundente mensaje en sus redes tras el gol anulado de Dávinson Sánchez, expresando su molestia sin ningún tipo de filtro:

“Ya me preocupa, pero con esta situación que pasó hoy a favor de Colombia con el gol de Dávinson y marcamos un gol legítimo, pero ¿nos lo quitan? Y hablo de esta ocasión”, agregó El Pibe.

Posteriormente, El Pibe Valderrama no dudó en expresar su molestia, manifestando que en reiteradas ocasiones el VAR y los árbitros no analizaron con detalle el desempeño de la Selección Colombia con Portugal, pues, afirmó que no solo debió haber sido válido el gol, sino también, otra infracción que se presentó en el partido con el jugador Luis Suárez.

“Estoy molesto porque nos robaron el partido porque el gol de Dávinson es gol y las faltas que le hicieron a Luis Suárez, era de revisarlo. Yo tenía tiempo que no veía el robo de un gol de esa manera. Esas injusticias no, ¿hasta cuándo? Felicidades muchachos, el fútbol se juega así”, agregó El Pibe.

Artículos relacionados

¿Quién es la bella esposa de El Pibe Valderrama?

Tras el reciente video que compartió El Pibe Valderrama, exjugador de la Selección Colombia de Fútbol que llevó puesto durante varios años la camisa 10, muchos internautas se han preguntado sobre la mujer que lo acompaña en el video y, también, compartió su opinión tras el partido con Portugal.

El Pibe Valderrama estalló en video tras el partido de Colombia y Portugal: "Nos robaron”
¿Quién es la esposa de El Pibe Valderrama? | AFP: Eva Marie Uzcategui

Por esta razón, el nombre de Elvira Redondo ha acaparado la atención mediática, pues es la esposa de El Pibe Valderrama con quien tiene varios hijos.

Así también, la pareja se ha posicionado como una de las más destacadas en el entretenimiento colombiano por todos los sucesos que han vivido a lo largo de su relación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

James Rodríguez lidera la Selección Colombia en el Mundial 2026. James Rodríguez

El histórico logro que alcanzó James Rodríguez tras el partido entre Colombia y Portugal

James Rodríguez sigue haciendo historia con la Selección Colombia y este nuevo logro se suma a su gran palmarés.

Luto en la música: falleció integrante de reconocida agrupación musical: así lo confirmó el cantante Talento internacional

Luto en la música: falleció integrante de reconocida agrupación, así lo confirmó el cantante

El cantante anunció con lamentable mensaje el fallecimiento de un integrante de la agrupación mediante sus redes.

Dávinson Sánchez reveló en pleno video cuánto calza tras su gol anulado con Portugal: esto dijo Mundial de fútbol

Dávinson Sánchez reveló en pleno video cuánto calza tras su gol anulado con Portugal: esto dijo

El futbolista desata una ola de reacciones tras revelar lo que calza tras su reciente gol anulado con Portugal.

Lo más superlike

Courteney Cox ha participado con éxito en Friends y Scream. Talento internacional

Actriz de Friends terminó con su pareja tras meses de rumores sobre una crisis

La actriz, que hizo parte del elenco principal de Friends, puso punto final a una relación de varios años.

Jessi Uribe y Paola Jara Jessi Uribe

Jessi Uribe se cambió en público y mostró de más, desatando los celos de Paola Jara

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado Salud

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?