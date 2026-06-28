Actriz de Friends terminó con su pareja tras meses de rumores sobre una crisis

Una actriz de origen estadounidense, famosa por actuar en las sagas de Friends y Scream, se separó de su pareja tras más de 10 años de relación. La noticia ha causado gran revuelo en el mundo del entretenimiento.

¿Quién es la actriz de Friends y Scream que terminó una relación de más de 10 años?

Courteney Cox, quien interpretó a Mónica Geller en todas las temporadas de Friends, puso punto final a la relación que tenía con Jhonny McDaid.

La noticia fue confirmada por el medio británico Daily Mail, el cual reveló que el idilio acabó a finales del año pasado, pero solo hasta ahora personas cercanas a la pareja han decidido hablar al respecto.

Courteney Cox terminó con su pareja a finales del año pasado, pero solo hasta ahora se confirma la noticia. Foto: AFP - Jean-Baptiste Lacroix

Un amigo de Courteney le contó al rotativo británico que la relación acabó en buenos términos y no tuvo un carácter “feo”, como se llegó a especular en algún momento. Esa persona también manifestó que el amor empezó a resquebrajarse debido a los múltiples compromisos profesionales de cada uno y porque llevaban “vidas distintas”.

“Johnny habla de Courteney con enorme estima. Tuvieron una relación muy profunda y se mantienen en términos sumamente amistosos. Son grandes amigos y se preocupan el uno por el otro”, le dijo una fuente anónima al Daily Mail.

¿Cómo fue la historia de amor entre la actriz Courteney Cox y el músico Johnny McDaid?

La historia de amor de Courteney Cox y Johnny McDaid nació en 2013 gracias a la participación indirecta del famoso cantante británico Ed Sheeran. El compositor llevó a McDaid a un evento y allí este flechó el corazón de la actriz estadounidense.



Según se conoció, Cox sintió una gran atracción por el músico y habló del tema con una de sus amigas, quien a su vez le contó de dicha situación a un amigo de McDaid. El artista, al enterarse del interés de la actriz de Friends, no lo dudó y la invitó a salir. El amor fluyó poco a poco hasta que decidieron darse una nueva oportunidad formal.

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En una entrevista de 2022, concedida a The Howard Stern Show, Courteney contó detalles sobre su idilio con McDaid y reveló: “recuerdo haber visto a Johnny y pensar: ‘Vaya, es muy intenso’. Tiene esos ojos y estaba tocando el piano. Pensé: ‘Es realmente guapo’”.

La relación iba tan bien que en 2015 se comprometieron, pero el matrimonio nunca llegó a celebrarse. Según se conoció, la pareja empezó a tener problemas y la llama del amor se fue apagando.

Friends le representó fama y reconocimiento a la actriz Courteney Cox. Foto: AFP - Mike Nelson

El músico y la actriz rompieron su relación, pero se reconciliaron en 2016 y desde entonces habían permanecido juntos. De hecho, en 2023, la actriz festejó en redes sociales cumplir una década de haber conocido a McDaid.

No obstante, a finales del 2025, terminaron de forma definitiva su relación y ahora, según fuentes, son amigos y mantienen un vínculo cercano.

Courteney Cox saltó a la fama por su actuación en Friends, la serie que estuvo el aire durante 10 años y que también le permitió ganar visibilidad a la estrella de Hollywood, Jennifer Aniston. Además, ha hecho parte de la saga de Scream con su personaje de Gale Weathers.