Actriz de Friends terminó con su pareja tras meses de rumores sobre una crisis
La actriz, que hizo parte del elenco principal de Friends, puso punto final a una relación de varios años.
Una actriz de origen estadounidense, famosa por actuar en las sagas de Friends y Scream, se separó de su pareja tras más de 10 años de relación. La noticia ha causado gran revuelo en el mundo del entretenimiento.
¿Quién es la actriz de Friends y Scream que terminó una relación de más de 10 años?
Courteney Cox, quien interpretó a Mónica Geller en todas las temporadas de Friends, puso punto final a la relación que tenía con Jhonny McDaid.
La noticia fue confirmada por el medio británico Daily Mail, el cual reveló que el idilio acabó a finales del año pasado, pero solo hasta ahora personas cercanas a la pareja han decidido hablar al respecto.
Un amigo de Courteney le contó al rotativo británico que la relación acabó en buenos términos y no tuvo un carácter “feo”, como se llegó a especular en algún momento. Esa persona también manifestó que el amor empezó a resquebrajarse debido a los múltiples compromisos profesionales de cada uno y porque llevaban “vidas distintas”.
“Johnny habla de Courteney con enorme estima. Tuvieron una relación muy profunda y se mantienen en términos sumamente amistosos. Son grandes amigos y se preocupan el uno por el otro”, le dijo una fuente anónima al Daily Mail.
¿Cómo fue la historia de amor entre la actriz Courteney Cox y el músico Johnny McDaid?
La historia de amor de Courteney Cox y Johnny McDaid nació en 2013 gracias a la participación indirecta del famoso cantante británico Ed Sheeran. El compositor llevó a McDaid a un evento y allí este flechó el corazón de la actriz estadounidense.
Según se conoció, Cox sintió una gran atracción por el músico y habló del tema con una de sus amigas, quien a su vez le contó de dicha situación a un amigo de McDaid. El artista, al enterarse del interés de la actriz de Friends, no lo dudó y la invitó a salir. El amor fluyó poco a poco hasta que decidieron darse una nueva oportunidad formal.
En una entrevista de 2022, concedida a The Howard Stern Show, Courteney contó detalles sobre su idilio con McDaid y reveló: “recuerdo haber visto a Johnny y pensar: ‘Vaya, es muy intenso’. Tiene esos ojos y estaba tocando el piano. Pensé: ‘Es realmente guapo’”.
La relación iba tan bien que en 2015 se comprometieron, pero el matrimonio nunca llegó a celebrarse. Según se conoció, la pareja empezó a tener problemas y la llama del amor se fue apagando.
El músico y la actriz rompieron su relación, pero se reconciliaron en 2016 y desde entonces habían permanecido juntos. De hecho, en 2023, la actriz festejó en redes sociales cumplir una década de haber conocido a McDaid.
No obstante, a finales del 2025, terminaron de forma definitiva su relación y ahora, según fuentes, son amigos y mantienen un vínculo cercano.
Courteney Cox saltó a la fama por su actuación en Friends, la serie que estuvo el aire durante 10 años y que también le permitió ganar visibilidad a la estrella de Hollywood, Jennifer Aniston. Además, ha hecho parte de la saga de Scream con su personaje de Gale Weathers.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike