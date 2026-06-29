Recientemente, la cantante de música urbana Karol G publicó una carta dirigida al presidente electo Abelardo de la Espriella. En ella consignó varias peticiones para el nuevo mandatario de la nación y las reacciones hicieron eco, como, por ejemplo, la del influenciador Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra.

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¿Qué decía la carta de Karol G y qué le respondió Abelardo de la Espriella?

En resumidas cuentas, Karol G le escribió a Abelardo de la Espriella pidiéndole que durante su gobierno tuviese en cuenta a todos, a la vez que asumiera el cargo del máximo jefe del Estado con total responsabilidad, pues esto no se trata de un "trofeo".

Horas después, Abelardo de la Espriella se pronunció y le respondió a la estrella paisa. El presidente electo de Colombia comentó que en su gobierno están todos, inclusive los que no depositaron su voto de confianza en él, a la vez que invitó a la cantante a ser parte de su "manada".

Karol G le escribió a Abelardo de la Espriella una contundente carta | Foto Luis Acosta y David Becker / Getty Images via AFP.

Sin embargo, las opiniones no cesan debido a que Karol G es un referente de la música mundial y las elecciones presidenciales en Colombia se llevaron a cabo hace una semana. Por ese motivo, La Liendra compartió su opinión.

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¿Qué dijo La Liendra sobre la carta que Karol G le escribió a Abelardo de la Espriella?

Mediante una historia en su perfil de Instagram, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 se refirió a la reciente carta de Karola G dirigida a Abelardo de la Espriella.

La Liendra opinó sobre Karola G y Abelardo de la Espriella | Foto del Canal RCN.

De acuerdo con el creador de contenido, a Karol G "la están funando" desde las distintas vertientes o ideologías. En efecto, resaltó que ambas posturas tienen la razón.

Lo anterior porque La Liendra comunicó que, si bien es cierto que Karol G le escribió al presidente electo para que pensara en todo el país, tampoco se puede dejar de lado que la artista no había hecho lo mismo en otras oportunidades.

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Así las cosas, La Liendra concluyó que para qué la intérprete latina alzó la voz días después de las elecciones, pero también que no se supo comunicar.