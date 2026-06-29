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La Liendra habló de la carta de Karol G a Abelardo de la Espriella: ¿a quién defendió?

La Liendra opinó sin escrúpulos sobre lo que piensa de Karol G y el mensaje de la cantante al presidente Abelardo de la Espriella.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
La Liendra, Abelardo de la Espriella, Karol G
La Liendra habló de la carta de Karol G a Abelardo de la Espriella | Foto del Canal RCN, Juan Barreto y Tommaso Boddi / AFP.

Recientemente, la cantante de música urbana Karol G publicó una carta dirigida al presidente electo Abelardo de la Espriella. En ella consignó varias peticiones para el nuevo mandatario de la nación y las reacciones hicieron eco, como, por ejemplo, la del influenciador Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra.

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¿Qué decía la carta de Karol G y qué le respondió Abelardo de la Espriella?

En resumidas cuentas, Karol G le escribió a Abelardo de la Espriella pidiéndole que durante su gobierno tuviese en cuenta a todos, a la vez que asumiera el cargo del máximo jefe del Estado con total responsabilidad, pues esto no se trata de un "trofeo".

Horas después, Abelardo de la Espriella se pronunció y le respondió a la estrella paisa. El presidente electo de Colombia comentó que en su gobierno están todos, inclusive los que no depositaron su voto de confianza en él, a la vez que invitó a la cantante a ser parte de su "manada".

Karol G, Abelardo de la Espriella
Karol G le escribió a Abelardo de la Espriella una contundente carta | Foto Luis Acosta y David Becker / Getty Images via AFP.

Sin embargo, las opiniones no cesan debido a que Karol G es un referente de la música mundial y las elecciones presidenciales en Colombia se llevaron a cabo hace una semana. Por ese motivo, La Liendra compartió su opinión.

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¿Qué dijo La Liendra sobre la carta que Karol G le escribió a Abelardo de la Espriella?

Mediante una historia en su perfil de Instagram, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 se refirió a la reciente carta de Karola G dirigida a Abelardo de la Espriella.

La Liendra
La Liendra opinó sobre Karola G y Abelardo de la Espriella | Foto del Canal RCN.

De acuerdo con el creador de contenido, a Karol G "la están funando" desde las distintas vertientes o ideologías. En efecto, resaltó que ambas posturas tienen la razón.

Lo anterior porque La Liendra comunicó que, si bien es cierto que Karol G le escribió al presidente electo para que pensara en todo el país, tampoco se puede dejar de lado que la artista no había hecho lo mismo en otras oportunidades.

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Así las cosas, La Liendra concluyó que para qué la intérprete latina alzó la voz días después de las elecciones, pero también que no se supo comunicar.

"Como que no se supo comunicar y la están funando (criticando). Yo sí quiero entender, ¿ustedes qué piensan?, ¿creen que no debió decir nada o creen que sí aporta que diga algo o ya es tarde?", expresó Mauricio Gómez.

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