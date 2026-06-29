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¿Confirmaron algo? Melissa Martínez y Altafulla desatan rumores con publicación juntos

Melissa Martínez publicó fotos con Altafulla y gesto del artista envió señales que despiertan rumores sobre su vínculo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Melissa Martínez y Altafulla vuelven a despertar rumores de romance
Melissa Martínez publicó estas fotos con Altafulla y las redes reaccionaron. (Foto/ Canal RCN)

Meses atrás, nació una gran especulación sobre la presentadora de deportes Melisssa Martínez y el ganador de La casa de los famosos Colombia 2025, Altafulla, debido a que supuestamente estarían saliendo.

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Todos los rumores nacieron luego de una publicación del barranquillero, en donde sus fanáticos notaron que se veía la mano de Melissa Martínez, lo que despertó mucha sospecha de que saliera así de manera tan misteriosa.

Con el paso de los días, la presentadora habría hecho parte de una campaña de lanzamiento musical del cantante, pero las especulaciones no terminaron hasta ahí, porque con el tiempo aumentaron y, de hecho, recientemente volvió a surgir comentarios sobre los dos.

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Recientemente, Altafulla y Melissa vuelven al centro de la conversación, luego de una publicación que hizo ella a través de las redes sociales, generando bastante conversación entre los comentarios.

¿Cuál es la controversial publicación de Melissa Martínez y Altafulla?

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Melissa Martínez publicó un carrusel de imágenes y videos del partido de Colombia VS Portugal en la Copa Mundial FIFA 2026 y allí dejó ver fotos con Altafulla.

Las nuevas imágenes de Melissa Martínez y Altafulla
Melissa Martínez y Altafulla vuelven a despertar rumores de romance. (Foto/ Canal RCN)

De hecho, lo primero que se ve en su post es una foto con él y el Mindo, pero después el barranquillero sigue apareciendo en varias imágenes.

De hecho, él comentó la publicación con muchos emojis y también puso un corazón flechado, lo que llamó la atención.

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Por eso mismo, los seguidores de ambos dejaron saber sus opiniones y consideran que harían una buena pareja.

¿Melissa Martínez y Altafulla confirman que estaría saliendo?

Con la más reciente publicación de Melissa Martínez, no se confirma de que esté saliendo con Altafulla, pero el comentario del cantante hace que sus seguidores no descarten esa posibilidad.

Melissa Martínez publicó estas fotos con Altafulla y las redes reaccionaron
Las nuevas imágenes de Melissa Martínez y Altafulla. (Foto/ Canal RCN)

Sin embargo, la presentadora rompió el silencio días después de las anteriores especulaciones y dejó saber que entre los dos no estaría pasando nada, pues hasta cuestionó a sus fans preguntando si ellos no tenían amigos.

Por su lado, Altafulla no ha mencionado nada sobre el tema, ya que él solo genera comentarios como lo hizo sobre la supuesta confirmación de que es padre.

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