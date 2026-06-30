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Carlos Queiroz, director técnico de Ghana se pronunció tras el partido con Colombia: ¿qué dijo?

El director técnico de Ghana dejó un controversial comentario tras el próximo partido de la tricolor en los 16avos de final.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Carlos Queiroz, director técnico de Ghana se pronunció tras el partido con Colombia: ¿qué dijo?
¿Cuál fue el mensaje que dejó Carlos Queiroz previo al partido con la Selección Colombia? | AFP: Daniel Beloumou

Desde que inició el Mundial 2026, los hinchas del fútbol han generado todo tipo de opiniones en las redes sociales tras el gran desempeño de la Selección Colombia tras su próximo partido con Ghana el próximo viernes 3 de julio.

Por esta razón, el nombre de Carlos Queiroz, el director técnico de Ghana ha desatado todo tipo de reacciones tras pronunciarse en medio del próximo equipo con la Selección Colombia.

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¿Cuál fue el mensaje que compartió Carlos Queirzon tras el próximo partido de Colombia y Ghana?

Cabe destacar que Carlos Queiroz ha desatado una ola de comentarios a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser director técnico de la Selección de Ghana, sino también, por una entrevista en la que hizo una contundente confesión sobre lo que opina sobre el Mundial 2026 previo a su próximo partido con la tricolor, expresando las siguientes palabras:

“Creo que el valor aparece cuando las cosas son raras. El número de equipos que puede clasificarse para esta competición puede convertirla en algo v#lg#r y 0rdinari*”, agregó el director técnico de Portugal.

Sin duda, estas palabras han generado todo tipo de reacciones por parte de los hinchas del fútbol tras el próximo partido en el que la Selección Colombia se enfrentará con Ghana.

Aunque por el momento, Carlos Queiroz no ha compartido otro tipo de respuesta al respecto frente al partido que tendrá con la Selección Colombia, este es uno de los partidos más esperados en los 16avos.

¿En qué año dirigió Carlos Queiroz a la Selección Colombia de Fútbol?

Carlos Queiroz, director técnico de Ghana se pronunció tras el partido con Colombia: ¿qué dijo?
En esta época Carlos Queirzo dirigió a la Selección Colombia. | AFP: Rodrigo Buendía

Cabe destacar que Carlos Queiroz acaparó la atención mediática al dirigir a la Selección Colombia en el año 2019 y 2020, en el que tuvo una polémica dirección con el equipo.

Otra de las razones por las que Carlos Queiroz no obtuvo buenos resultados al ser director técnico de la Selección Colombia, se debió a causa de algunas derrotas que tuvo el equipo durante su liderazgo.

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¿Cuándo será el partido de Ghana y Colombia en los 16avos de final?

Carlos Queiroz, director técnico de Ghana se pronunció tras el partido con Colombia: ¿qué dijo?
¿Cuándo será el partido de Colombia con Ghana? | AFP: Melo Moreira

El partido en el que la Selección Colombia luchará por los octavos de final se llevará a cabo el próximo viernes 3 de julio con el equipo de Ghana en el horario de las 8:30 p.m.

¡No te pierdas el partido de la Selección Colombia a través de la pantalla del Canal RCN!

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