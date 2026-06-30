Luto en el cine: murió reconocido actor de Harry Potter, esto se sabe

El cine y la televisión están de luto luego de que se confirmara la muerte del actor Michael Byrne, recordado por su participación en reconocidas producciones como Indiana Jones y la última cruzada y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte; parte 1.

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¿De qué murió actor Michael Byrne, recordaron por su participación en Harry Potter?

La noticia que confirmó el lamentable fallecimiento del actor, se dio a conocer este martes 30 de junio, sin embargo, según los reportes, en realidad habría fallecido el pasado 20 de junio a sus 82 años, pues se hizo pública luego de que el diario The Guardian anunció su muerte e hizo una recopilación de su trayectoria artística.

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De acuerdo a la información que ha divulgado la prensa internacional, hasta el momento se desconocen las causas de su deceso, pues hasta el momento no se ha dado un pronunciamiento oficial por parte de sus familiares.

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Cabe señalar que, luego de que The Guardian revelara el fallecimiento del intérprete, otros medios como People, Deadline, New York Post y The Independent replicaron esta misma información sin aportar más detalles de lo sucedido.

¿Cuál fue la trayectoria artística del actor Michael Byrne, recordado por su participación en Harry Potter?

A lo largo de una carrera que se extendió por cerca de seis décadas, Byrne logró consolidarse como uno de los actores de reparto más reconocidos del Reino Unido. Gracias a su presencia en pantalla y a su capacidad para interpretar personajes de gran carácter, hizo parte de importantes producciones de cine, televisión y teatro que lo llevaron a compartir escena con reconocidas figuras de la industria.

Sin duda, uno de los más recordados fue el de Ernst Vogel, un oficial n4zi en Indiana Jones y la última cruzada, la cual se estrenó en 1989 y fue protagonizada por Harrison Ford y Sean Connery. Así mismo, tuvo una importante participación al interpretar al anciano Gellert Grindelwald en Harry Potter.

El británico, también hizo parte de otros filmes como Braveheart, Pandillas de Nueva York, El mañana nunca muere y The Eagle Has Landed, además de intervenir en numerosas producciones para televisión británica.

Tras conocerse la noticia de su partida, seguidores y amantes del cine comenzaron a recordarlo en redes sociales, especialmente por los personajes que interpretó en dos de las franquicias más populares de las últimas décadas.