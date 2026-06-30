Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Luto en el cine: murió reconocido actor de Harry Potter, esto se sabe

En las últimas horas, la prensa internacional confirmó el lamentable fallecimiento del reconocido artista británico.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Imagen con letrero de Harry Potter - Cinta de luto.
Murió actor británico recordado por su actuación en Harry Potter. Foto | Freepik - Yuichi Yamazaki.

El cine y la televisión están de luto luego de que se confirmara la muerte del actor Michael Byrne, recordado por su participación en reconocidas producciones como Indiana Jones y la última cruzada y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte; parte 1.

Artículos relacionados

¿De qué murió actor Michael Byrne, recordaron por su participación en Harry Potter?

La noticia que confirmó el lamentable fallecimiento del actor, se dio a conocer este martes 30 de junio, sin embargo, según los reportes, en realidad habría fallecido el pasado 20 de junio a sus 82 años, pues se hizo pública luego de que el diario The Guardian anunció su muerte e hizo una recopilación de su trayectoria artística.

Artículos relacionados

De acuerdo a la información que ha divulgado la prensa internacional, hasta el momento se desconocen las causas de su deceso, pues hasta el momento no se ha dado un pronunciamiento oficial por parte de sus familiares.

Artículos relacionados

Cabe señalar que, luego de que The Guardian revelara el fallecimiento del intérprete, otros medios como People, Deadline, New York Post y The Independent replicaron esta misma información sin aportar más detalles de lo sucedido.

¿Cuál fue la trayectoria artística del actor Michael Byrne, recordado por su participación en Harry Potter?

A lo largo de una carrera que se extendió por cerca de seis décadas, Byrne logró consolidarse como uno de los actores de reparto más reconocidos del Reino Unido. Gracias a su presencia en pantalla y a su capacidad para interpretar personajes de gran carácter, hizo parte de importantes producciones de cine, televisión y teatro que lo llevaron a compartir escena con reconocidas figuras de la industria.

Sin duda, uno de los más recordados fue el de Ernst Vogel, un oficial n4zi en Indiana Jones y la última cruzada, la cual se estrenó en 1989 y fue protagonizada por Harrison Ford y Sean Connery. Así mismo, tuvo una importante participación al interpretar al anciano Gellert Grindelwald en Harry Potter.

El británico, también hizo parte de otros filmes como Braveheart, Pandillas de Nueva York, El mañana nunca muere y The Eagle Has Landed, además de intervenir en numerosas producciones para televisión británica.

Tras conocerse la noticia de su partida, seguidores y amantes del cine comenzaron a recordarlo en redes sociales, especialmente por los personajes que interpretó en dos de las franquicias más populares de las últimas décadas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

neymar en el mundial 2026 Neymar

Neymar se burló de matemático tras predicción en el Mundial 2026

Neymar no tardó en dedicarle un mensaje a famoso matemático por sus predicciones en Mundiales.

Sentido luto en la música: falleció reconocido cantante tras ser hallado sin vida en su hogar Talento internacional

Sentido luto en la música: falleció reconocido cantante tras ser hallado sin vida en su hogar

Falleció el cantante tras graves complicaciones de salud y ser visto por última vez en su casa, según lo anunciaron sus hijos.

Messi celebrando. Lionel Messi

Lionel Messi afrontará el Mundial sin sus padres, esta es la razón

Jorge Messi y su esposa no asistirán al Mundial por complicaciones de salud, pues él se encuentra en recuperación.

Lo más superlike

celebraciones de cumpleaños de Feid Feid

Así celebró Feid sus últimos cumpleaños, ¿nunca estuvo Karol G?

Así festejó Feid sus cumpleaños más recientes luego de las declaraciones de Karol G que han relacionado con su relación.

Mundial 2026 - pausas de hidratación Mundial de fútbol

La verdadera razón por la que se hacen pausas de hidratación durante los partidos del Mundial 2026

Andreina fiallo felicita a fredy guarin en su cumpleaños Fredy Guarín

Así le celebró Andreina Fiallo el cumpleaños a Fredy Guarín; le dedicó amoroso mensaje

Karina García reveló cómo se ha sentido durante su embarazo Karina García

Karina García rompió el silencio sobre su embarazo y contó el difícil momento que atraviesa: “destruida”

Sebastián Vega reveló cómo fue reencontrarse con su ex Lina Tejeiro

Así fue trabajar con su ex: Sebastián Vega habló de Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity