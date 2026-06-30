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Luto en el vallenato: murió la mujer que fue el primer amor de Diomedes Díaz

En las últimas horas se confirmaron las causas del fallecimiento de la mujer que marcó la vida del cantante Diomedes Diaz.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Diomedes Diaz en el programma Yo Jose Gabriel - Cinta de luto.
Falleció Bertha Mejía, el primer amor del cantante Diomedes Diaz. Foto | Canal RCN Freepik.

En la madrugada de este martes 30 de junio, una noticia enlutó al mundo del vallenato, esto luego de que se confirmara el fallecimiento de Bertha Rosario Mejía Acosta, una de las mujeres más importantes en la vida de Diomedes Diaz.

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¿Quién era Bertha Rosario Mejía para Diomedes Díaz?

Se trata de la mujer que se convirtió en su primer amor y la madre de Rosa Elvira, quien fue la primera hija del reconocido cantante colombiano y uno de los máximos exponentes del vallenato en el país.

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Según la información que se ha divulgado hasta ahora, Bertha Rosario falleció mientras recibía atención médica en la Clínica del Cesar, en Valledupar, esto luego de que presentara complicaciones de salud debido a una neumonía.

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Como era de esperarse, la partida de Mejía Acosta ha despertado numerosas reacciones entre seguidores del recordado 'Cacique de La Junta', quienes la recuerdan por ser una gran compañera en los inicios del artista y jugar un papel fundamental en su vida personal.

¿Cómo fue la historia de amor entre Bertha Rosario y Diomedes Díaz?

La historia entre Bertha Rosario y Diomedes Díaz comenzó cuando ambos eran muy jóvenes y vivían en La Junta, La Guajira. En esa época, el cantante apenas daba sus primeros en el género, sin pensar en que se convertiría en uno de los grandes referentes musicales.

Lily Díaz enternece las redes con imagen de sus hijos recordando a Diomedes Díaz
Falleció Bertha Mejía, la madre de la primera hija de Diomedes Diaz. (Foto Canal RCN).

La relación entre ambos se dio en medio de una celebración de carnaval en el pueblo y logró extenderse por cinco años, pese a los obstáculos que juntos enfrentaron a lo largo de su noviazgo. Fruto de su amor, nació Rosa Elvira Díaz Mejía, quien fue la primera hija de Diomedes cuando él apenas tenía 17 años.

Además de haber marcado la vida personal del artista, la figura de Bertha también ha sido relacionada con la historia musical de Diomedes Díaz, pues hay quienes aseguran que la fallecida mujer fueron inspiración para muchas de las composiciones que inmortalizaron al cantante.

¿Cuándo serán las exequias de Bertha Rosario, el primer amor de Diomedes Diaz?

Las exequias de Bertha Rosario Mejía Acosta se cumplirán en La Junta, el lugar en el que comenzó su historia de amor con Diaz y en donde ahora familiares y amigos esperan poder darle el último adiós.

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