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Memes que dejó el partido de Noruega tras ganarle a Costa de Marfil: ¡Celebraron con remo vikingo!

Noruega pasó a los octavos de final en el Mundial 2026 tras ganarle a Costa de Marfil y se han desatado todo tipo de reacciones.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Memes que dejó el partido de Noruega tras ganarle a Costa de Marfil: ¡Celebraron con remo vikingo!
¿Qué reacciones dejó el partido de Noruega y Costa de Marfil? | AFP: Ina Fassbender

Este martes 30 de junio, el equipo de Noruega le ganó 2-1 a la Selección de Costa de Marfil durante el reciente partido que se llevó a cabo en los 16avos de final en el Mundial 2026.

Por su parte, los hinchas del fútbol generaron una ola de reacciones en las redes sociales por el pase de Noruega, cuyo equipo se ha convertido en uno de los preferidos por parte de los hinchas por su gran desempeño y clasificar a los octavos de final.

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¿Qué memes y reacciones ha dejado el pase directo de Noruega a los octavos de final en el Mundial 2026?

Tras el reciente triunfo de Noruega al ganarle a Costa de Marfil en los 16avos, una gran variedad de internautas ha desatado una ola de reacciones en las distintas plataformas digitales por su pase directo a los octavos de final.

Memes que dejó el partido de Noruega tras ganarle a Costa de Marfil: ¡Celebraron con remo vikingo!
Así celebraron los hinchas de Noruega tras su pase a los octavos en el Mundial 2026. | Foto: Freepik

Uno de los videos que más viralidad ha tenido por parte de los internautas ha sido su denominada celebración llamada como ‘remo vikingo’, en la que los hinchas aprovecharon la oportunidad de festejar el pase de Noruega a los octavos de final.

Así también, otros internautas generaron diversas reacciones al respecto acerca del último gol que hizo Erling Halaand, el delantero del equipo noruego, el cual ha obtenido una gran variedad de reacciones en las distintas plataformas digitales.

¿Cuál fue el gol que hizo Erling Halaand el cual clasificó a Noruega a los octavos de final?

Memes que dejó el partido de Noruega tras ganarle a Costa de Marfil: ¡Celebraron con remo vikingo!
Así fue el gol de Erling Halaand. | Foto: Freepik

Sin duda, uno de los futbolistas que más ha acaparado la atención mediática ha sido Erling Haaland quien es uno de los delanteros más destacados de Noruega que no solo ha acaparado la atención mediática por su gran desempeño en el equipo, sino también, por anotar el segundo gol del equipo tras el partido con Costa de Marfil.

Así también, el video del gol de Haaland se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales, no solo por el pase de Noruega a los octavos, sino también, por ser una de las figuras más representativas del Mundial 2026, pues se ha posicionado como uno de los jugadores con gran influencia al ser uno de los futbolistas del Manchester City F.C.

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