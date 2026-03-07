Tebi Bernal rompió el silencio sobre declaraciones de Alexa Torrex: "Me siento vulnerado"

El modelo paisa Tebi Bernal se pronunció por primera vez sobre las fuertes declaraciones que ofreció Alexa Torrex sobre el romance que tuvieron luego de salir de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Tebi Bernal tras salir de La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido confesó a la empresaria Yina Calderón que luego de La casa de los famosos Colombia ella y Tebi Bernal pasaron la noche juntos, pero luego de eso él no le volvió a hablar y le dijo que quedaran como amigos, decisión que a ella le afectó bastante.

Según le dijo a la influenciadora, estuvo bastante bien y fueron varias veces.

Luego de sus declaraciones y los detalles al respecto, miles de fanáticos reaccionaron, algunos apoyándola y otros criticándola, mencionándole que no debería haber divulgado información tan privada entre ellos.

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¿Qué dijo Tebi Bernal sobre las declaraciones de Alexa Torrex?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia realizó una transmisión en vivo junto a su excompañero Valentino Lázaro, quien lo interrogó al respecto.

Le comentó que el hecho de que sea hombre no le quita que sea una persona sensible o que tenga una dignidad que proteger y lo cuestionó sobre cómo se sentía frente al tema, a lo que él se sinceró indicando que no estuvo de acuerdo, pero no escalará más la situación.

"La verdad si te soy sincero me siento como vulnerado, hay cosas que no son necesarias, pero cada quien en su cuento y cada quien sabrá cómo hace sus cosas, pero tampoco le voy a dar trascendencia a ese tipo de cosas, lo voy a dejar hasta ahí, para mí no estuvo bien, pero cada quien sabe cómo actúa y obra", dijo.

Asimismo, le contó que está soltero, por lo que, las sospechas de que habría regresado con su expareja Alejandra Salguero se desmintieron.

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Por ahora, muchos fanáticos están escandalizados, pues Alexa Torrex resaltó que tiene un retraso y podría estar en embarazo, por lo que, muchos han detallado que en caso de que sí lo esté el padre podría ser Tebi Bernal.