WhatsApp cambia la forma de agregar contactos: ya no será necesario compartir el número

Una nueva forma de agregar usuarios ha llegado con la nueva actualización de WhatsApp, en el que tu número privado ya no va a ser necesario, sino por medio de nombres de usuario.

¿En qué consisten los nombres de usuario de la nueva actualización de WhatsApp?

Los nombres de usuario son una de las novedades más importantes que ha preparado WhatsApp para reforzar la privacidad de sus usuarios.

WhatsApp ahora permite tener nombre de usuarios. (Foto: Freepik)

Con esta nueva función que desde ya implementó esta app de conversación, las personas podrán compartir un alias único para iniciar conversaciones sin necesidad de revelar su número de teléfono.

Cada cuenta podrá crear un nombre de usuario exclusivo, siempre que cumpla con las normas establecidas por la aplicación y no esté siendo utilizado por otra persona. Sin embargo, el número de teléfono seguirá siendo necesario para registrar y mantener activa la cuenta.

Asimismo, es recomendable que cada quien reserve su nombre de usuario cuanto antes, ya que, una vez sea elegido por otra persona, dejará de estar disponible.

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¿Cómo reservar el nombre de usuario en WhatsApp?

El proceso es muy sencillo; se debe, primero que nada, actualizar la más reciente versión de la app, ya sea desde App Store o Play Store.

Una vez realizado, debe dirigirse a ajustes de la cuenta, donde se desplegará su perfil e ingresar a la opción que dice 'Nombre de usuario'.

WhatsApp ha permitido a sus usuarios la opción de reservar su nombre. (Foto: Freepik)

Allí, podrá colocar el nombre que más prefiera y la app le indicará si está disponible o no. Por ejemplo: alejandrosierra2027.

De igual manera, podrá asignarle una clave para que en el momento en que los contactos que quiera que lo agreguen puedan usarla.

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¿Desde cuándo está activa esta función de WhatsApp por nombres de usuario?

La posibilidad de reservar un nombre de usuario en WhatsApp empezó a llegar a los usuarios desde el 29 de junio de 2026, fecha en la que la plataforma anunció el lanzamiento gradual de esta nueva herramienta. Desde entonces, la función se ha ido habilitando de manera progresiva en distintos dispositivos y regiones.

Como ocurre con otras novedades de la aplicación, la actualización no aparece al mismo tiempo para todos. Por ello, algunos usuarios deberán esperar unos días o semanas para acceder a la opción.