Cristiano Ronaldo conmociona con gesto hacia niño que sobrevivió al terremoto en Venezuela

En horas de la tarde de este viernes 3 de julio, se viralizó un video de Cristiano Ronaldo, enviado para un fan de Venezuela, justo tras un día de haber clasificado a los octavos de final en La Copa Mundial FIFA 2026.

La conmoción se generó precisamente porque en medio de este importante evento deportivo, el país vecino fue sacudido por dos fuertes sismos el pasado miércoles 24 de junio, uno con magnitud de 7.5 y el otro de 7.2.

Sin duda, esta lamentable tragedia generó angustia en toda Latinoamérica, quienes se han unido para auxiliar al pueblo venezolano y así mismo, algunos futbolistas se han referido a la situación, tras sus partidos.

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En el caso de Cristiano Ronaldo, decidió tener un gesto con un niño de Venezuela, quien recientemente recibió el saludo de él, pues, aunque nada llene el vació que le dejó esta emergencia, esto es un bálsamo para su corazón.

¿Qué le dijo Cristiano Ronaldo a su fan de Venezuela?

Cristiano Ronaldo se hizo tendencia durante la tarde de este viernes, debido a un video que le envió a Andrés Mieles, un niño venezolano víctima de los lamentables terremotos que sacudieron su país.

El mensaje de Cristiano Ronaldo a un niño venezolano. (AFP/ Alex Slitz)

“Hago este video para mandarte un abrazo, sé que eres super fan. Cuando te pongas bueno, quiero invitarte a ver un partido mío. Me encantaría conocerte”, dijo el futbolista.

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Precisamente, el menor a quien le envió este regalo, perdió a su familia tras la tragedia y tuvieron que amput*rle una de sus piernas.

¿Cuál fue la reacción del niño venezolano al ver el saludo de Cristiano Ronaldo?

El emotivo gesto de Cristiano Ronaldo con un niño venezolano. (Foto/ Freepik)

En ese mismo video que se ha hecho viral, se ve que los doctores que están atendiendo a Andrés en el centro hospitalario, le muestran el video desde un celular y lo que él hace es sonreír con algo de pena.

Mientras tanto, quienes están a su alrededor le aplauden y comparten su felicidad junto a la del pequeño, quien se recupera no solo de su estado de salud, sino del impacto de haber perdido a todos sus familiares le pasado 24 de junio.