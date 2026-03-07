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Ella es la bella hincha colombiana que ha captado la atención por su belleza en el Mundial 2026

Verónica Soto se ha convertido en tendencia tras ser una de las colombianas que más ha captado la atención en el Mundial 2026.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella es la bella hincha colombiana que ha captado la atención por su belleza en el Mundial 2026
¿Quién es la reconocida hincha colombiana que ha captado la atención en el Mundial 2026? | Fotos: Freepik

Desde que inició el Mundial 2026, una gran variedad de internautas se ha sorprendido no solo con los buenos resultados que ha tenido la Selección Colombia, sino también, por la belleza de varias hinchas colombianas.

Por ello, no solo el nombre de Miranda la hija de Mario Alberto Yepes ha captado la atención en el Mundial 2026, sino también, Verónica Soto, una joven hincha que ha llamado la atención al ser vista en las tribunas, expresándole su apoyo a la Selección Colombia.

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¿Quién es Verónica Soto, la bella hincha colombiana que ha sido captada en las tribunas del Mundial 2026?

Ella es la bella hincha colombiana que ha captado la atención por su belleza en el Mundial 2026
Ella es Verónica Soto, la bella hincha colombiana que ha sido viral. | Foto: Freepik

En varios de los partidos que ha llevado a cabo la Selección Colombia, los camarógrafos han desatado una ola de reacciones en las redes sociales no solo por los resultados que el equipo ha obtenido, sino también, por la belleza de varias hinchas.

Sin duda, el nombre de Verónica Soto ha generado una gran variedad de opiniones por ser captada en el primer partido que tuvo la tricolor con Uzbekistán, en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.

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Allí Verónica fue una de las mujeres que más comentarios generó por parte de los internautas quien sorprendió con su belleza y de inmediato comenzó a posicionarse como una de las mujeres más llamativas de la hinchada colombiana.

¿Qué hace Verónica Soto y por qué ha desatado una ola de opiniones en redes sociales?

En la actualidad Verónica Esther Soto Román cuenta con más de 391 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que comparte varios acontecimientos de su vida.

Ella es la bella hincha colombiana que ha captado la atención por su belleza en el Mundial 2026
Verónica Soto, ¿quién es y a qué se dedica? | Foto: Freepik

En varias de las publicaciones de Verónica se ha evidenciado que la mujer ha demostrado todo su apoyo a la tricolor en varios partidos del Mundial 2026.

Con base en esto, la mujer ha sumado varios seguidores en sus redes sociales, no solo por su belleza, sino también, por el gusto que tiene por el fútbol, en especial, por sus bailes y todo el apoyo que le ha compartido a la hinchada colombiana.

Verónica no solo es creadora de contenido digital, sino también, es una destacada ingeniera civil con una amplia trayectoria profesional.

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