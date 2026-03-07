Jhonny Rivera reveló la razón detrás de la ausencia de Jenny López: "le ha dado duro"

Jhonny Rivera, uno de los cantantes que frecuentemente capta la atención en redes sociales, una vez más dio de qué hablar luego de que decidiera pronunciarse respecto a una pregunta que le hacen frecuentemente sus seguidores.

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¿Qué pasó entre Jhonny Rivera y su esposa Jenny López?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido cantante de música popular ha logrado consolidar una comunidad de millones de seguidores, nuevamente fue tema de conversación luego de que debiera revelar la razón por la que su esposa ha estado ausente en redes sociales en los últimos días.

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Todo se dio a raíz de una dinámica que hizo el intérprete en la que fiel a su estilo decidió responder a algunas de las curiosidades de los usuarios, espacio en el que uno de ellos aprovechó para hacerle la siguiente pregunta, "¿Y tu esposa por qué está tan ausente en las redes, saludos".

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Frente al interés que esto ha significado para muchos, el famoso artista colombiano no dudó en despejar dudas y revelar la razón.

"Mi esposita, tuvo una pérdida muy lamentable, se murió su abuelito, era demasiado importante para ella y ha estado un poquito ausente de las redes, pero aquí está, presente, vamos a cantar hoy en Santo Domingo", señaló Rivera.

¿Por qué Jenny López está ausente de redes sociales? Esta es la razón

Según lo comentó el pereirano, el duelo por la pérdida de este ser querido ha sido justamente la razón de su distancia con las plataformas digitales, asegurando que es una situación que "le ha dado muy duro", pues además de ser difícil para ella, también lo ha sido para toda la familia.

Y a propósito de las declaraciones de Jhonny frente al tema, precisamente la última publicación que hizo la joven cantante en su cuenta de Instagram, tuvo que ver con el fallecimiento de su abuelo, a quien le dedicó emotivas palabras junto a unas fotografías que se tomó con él cuando se casó con Rivera.

"Gracias Dios por permitirme haber disfrutado de un ser tan maravilloso. Les pido una oración por mi familia, estamos pasando por un momento realmente doloroso", dijo López en su momento.

Por ahora, la pareja de cantantes continúan más unidos que nunca y así mismo, llevando a los escenarios la música que tanto disfruta su público.