La Liendra señaló emocionado que Messi quedará eliminado del Mundial 2026

El influenciador La Liendra se mostró muy feliz en sus redes sociales previo a los partidos de Colombia contra Ghana y Argentina contra Cabo Verde en el Mundial 2026.

¿Qué dijo La Liendra sobre Messi en el Mundial 2026?

A través de sus redes sociales compartió un video en el que se mostró muy emocionado este viernes 3 de julio por apoyar a Colombia y a Cabo Verde para que puedan continuar a los octavos de final.

En la grabación se ve haciendo un canto en el da a conocer sus posiciones con ambos partidos.

"Hoy eliminan a Argentina y Colombia pa' los octavos, hoy mi Sele se clasifica y Messi para su cuarto a llorar, llorar, Cabo Verde los va a eliminar. A gritar, a gritar que Colombia gana este Mundial, olé, olé, olá, olá", expresó.

Tras su revelación, logró miles de reacciones de sus fanáticos, donde muchos coincidieron con él, mientras que otros no tardaron en criticarlo y señalar que lo apoyan con el resultado de Colombia, pero en cuanto a Messi se equivocará.

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Cabe destacar que, la Liendra es fiel fanático de Cristiano Ronaldo, a quien fue a algunos partido a verlo en el Mundial y de quien siempre señala lo mucho que lo admira, aumentando la rivalidad entre los seguidores de Messi y el bicho.

Es importante señalar que, este jueves 2 de julio Cristiano Ronaldo clasificó a los octavos de final con Portugal luego de su partido contra Croacia.

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¿Dónde juega Argentina contra Cabo Verde?

La Selección de Argentina disputa su partido contra Cabo Verde en el Hard Rock Stadium, en Miami, Florida, Estados Unidos, el cual está programado para las 5 p.m, hora Colombia.

En cuanto a la Selección de Colombia será el partido siguiente a las 8:30 p,m, hora Colombia, en Kansas, Estados Unidos contra la Selección de Ghana, donde solo uno podrá avanzar a la siguiente fase.

Los cafeteros se han mostrado muy enfocados y concentrado en lo que será este encuentro, detallando que darán todo de ellos para poder seguir en competencia.