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Salomón Bustamante lanzó fuerte advertencia antes del partido de Colombia en el Mundial 2026

Salomón Bustamante lanzó fuerte advertencia previo al partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La fuerte advertencia de Salomón Bustamante que inquietó antes de Colombia vs. Uzbekistán
La fuerte advertencia de Salomón Bustamante que inquietó antes de Colombia vs. Uzbekistán. (Foto AFP: Raul Arboleda | Canal RCN).

A pocas horas del primer partido de la Selección Colombia en el Mundial de 2026, Salomón Bustamante sorprendió con una fuerte advertencia relacionada con el desempeño del equipo y las críticas de los seguidores de la Tricolor.

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¿Cuál fue la advertencia que lanzó Salomón Bustamante previo al partido de Colombia en el Mundial 2026?

Este miércoles 17 de junio se llevará a cabo el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol 2026 ante Uzbekistán. El encuentro se disputará a las 9:00 p. m., hora de Colombia, en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

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La fiebre mundialista se tomó las redes. (AFP/ CARL DE SOUZA)

Previo a este importante compromiso, los aficionados colombianos se encuentran ultimando detalles para apoyar a la Tricolor desde diferentes partes del mundo. Entre ellos está el presentador Salomón Bustamante, quien no dudó en lanzar una fuerte advertencia a quienes suelen criticar al combinado nacional.

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Por medio de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Bustamante expresó abiertamente que de ahora en adelante pondría en su lugar a quienes hablaran mal de la Selección Colombia.

“Amanecí con ganas de decirles algo: de hoy en adelante, el que hable mal de la Selección Colombia, vaya y coma m*ndá. Decretado desde hoy hasta que se acabe y que gracias… ¡Vamos, Colombia!”, expresó.

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¿Cómo reaccionaron las redes ante la advertencia de Salomón Bustamante previo al partido de Colombia en el Mundial 2026?

Como era de esperarse, las palabras de Salomón Bustamante no tardaron en llamar la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron al mensaje en medio de la expectativa por el debut de la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol 2026. Mientras tanto, la Tricolor se prepara para afrontar su primer reto del certamen ante Uzbekistán.

“Así es que se habla carajo! Viva Colombia”, “Así es nojoda, necesitamos positivismo”, “Esoooo…. y a él que no le guste que se vista y se vaya”, “Hoy se escribe otro capítulo”, “GRITALO más DURO. Vamos Colombia”, fueron algunos de los comentarios.

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Detalles sobre el encuentro entre Colombia contra Uzbekistán/AFP: Raul ARBOLEDA
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