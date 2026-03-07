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Alejandra Salguero lanzó indirecta tras la polémica del supuesto embarazo de Alexa Torrex, ¿qué dijo?

La expareja de Tebi Bernal reapareció con curioso mensaje que sería para Alexa Torrex.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alejandra Salguero compartió un nuevo video y volvió a ser relacionada Alexa Torrex
Nuevo video de Alejandra Salguero generó comentarios sobre Alexa Torrex. (Fotos: Canal RCN)

Alejandra Salguero volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de compartir un nuevo video que muchos usuarios relacionaron con la reciente polémica que involucra a Alexa Torrex.

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¿Qué publicó Alejandra Salguero que muchos relacionaron con Alexa Torrex?

La expareja de Tebi Bernal publicó una nueva indirecta en medio de los comentarios que siguen generando tras las confesiones que hizo la creadora de contenido sobre lo que ocurrió entre ambos tras La casa de los famosos Colombia.

Desde hace varios días, Alejandra Salguero ha venido compartiendo videos en sus redes sociales en los que recrea audios con mensajes que muchos interpretan como indirectas.

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En esta oportunidad, Alejandra Salguero apareció utilizando un audio en el que dice: "Gracias a todos por sus consejos, igual siempre hago lo que me da la gana", mientras hace gestos a la cámara.

Nuevo video de Alejandra Salguero generó comentarios sobre Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que recientemente Alexa Torrex estuvo como invitada en el programa digital de Yina Calderón, donde confesó que después de terminar La casa de los famosos Colombia sí pasó algo más con Tebi Bernal y aseguró que ambos durmieron juntos.

¿Por qué a Alejandra Salguero le mencionarón a Alexa Torrex?

La situación tomó aún más fuerza luego de que Yina Calderón comentara en una transmisión en vivo que una reconocida influencer estaría embarazada.

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Aunque no reveló su identidad, aclaró que no se trataba de una cantante sino de una creadora de contenido y que muchos iban a quedar en shock cuando saliera la información a la luz.

Alejandra Salguero compartió un nuevo video y volvió a ser relacionada Alexa Torrex
Nuevo video de Alejandra Salguero generó comentarios sobre Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

Después de esa afirmación de Yina Calderón, muchos usuarios comenzaron a relacionar a Alexa Torrex pues hay un video que sería la pista de que sería ella la embarazada que dijo la empresaria.

Pues en este video le dice a otra persona que fue a visitarla, pero dice “visita doble”, por lo que esta mujer se queda mirándola con cara de sorpresa. Situación que relacionaron como una reacción de Alejandra a todo lo que se está diciendo de su expareja y Alexa.

“Eres hermosa, no hagas caso a los malos comentarios, tu si eres una dama” o “así se habla” o “¿¿uy qué pasó luego??”

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