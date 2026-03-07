Blessd le hizo reclamó a Aida Victoria Merlano por involucrarlo en polémica con 'el agropecuario'

El cantante Blessd sorprendió a la influenciadora Aida Victoria Merlano al reclamarle la tutela en la que terminó involucrado luego de sus pleitos legales contra Juan David Tejada, conocido como 'el agropecuario', expareja de la barranquillera.

¿Por qué Blessd terminó envuelto entre el pleito de Aida Victoria Merlano y el agropecuario?

Juan David Tejada le interpuso una tutela a Aida Victoria Merlano supuestamente por hacer uso inadecuado de la imagen de su hijo Emiliano en redes sociales y obtener beneficios económicos directos a través de ello.

En medio de sus argumentos mencionó la participación del pequeño en el video de promoción de "El peor hombre del mundo" del nuevo EP de Blessd, donde la creadora de contenido es la modelo y aparece con su hijo.

Según se señalaría en el documento el material contiene un lenguaje no apto para el bebé.

Sin embargo, Aida Victoria Merlano reaccionó en redes sociales señalando que no entendía cómo él estaba haciendo dichos reclamos, sino responde económicamente por su hijo.

Asimismo, aclaró que en la tutela citaron otra canción de otro artista, por lo que, Blessd no debería estar involucrado.

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¿Qué le dijo Blessd a Aida Victoria Merlano tras polémica?

La influenciadora compartió un video en sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de nueve millones de seguidores, aclarando la confusión y dando a conocer el audio que le envió el reguetonero tras verse involucrado en dicha polémica.

"Oe Aida cuál es el Karma que yo estoy pagando pues, ahora es culpa mía. Dígale al marido suyo que no me metan en sus cuentos a mí por Dios bendito, Virgen del Carmen. Todo lo que pasa en este país es Blessd", le dijo.

Aida Victoria Merlano se tomó la situación con humor y les señaló a sus fanáticas que es muy difícil cuando a veces el ex amanece sin dinero.

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Por ahora, la barranquillera continúa entreteniendo a sus millones de fanáticos con su contenido en redes sociales y disfrutando de su maternidad con su hijo Emiliano, quien suele acaparar las miradas cada vez que lo muestra.