Rio Ferdinand se pronunció sobre Colombia tras vencer a Ghana e hizo una inesperada predicción

Colombia hizo historia el pasado viernes 3 de julio en el Mundial 2026 tras su juego en el que venció a Ghana marcando un gol a cero, lo que los llevó a clasificar a los octavos de final, programándose para su próximo juego el martes 7 de julio.

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En redes todos están comentando el gran juego que hizo la tricolor, de hecho, han destacado lo bien que se han desempeñado durante este mundial y hasta tienen a los expertos hablando sobre ellos, pues así mismo, hacen sus predicciones de lo lejos que puede llegar la tricolor.

Tras el empate de Colombia y Portugal el pasado sábado 27 de junio, Zinadine Zidane, exfutbolista y exentrenador del Real Madrid rompió el silencio y destacó lo bien que están jugando los cafeteros y mencionó que superaron a Portugal.

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Por eso, él consideró que los colombianos tienen todo para alzar el trofeo y, de hecho, no sería el único que lo piensa, pues Rio Ferdinand también se pronunció sobre nuestros futbolistas.

¿Qué dijo Rio Ferdinand sobre Colombia tras derrotar a Ghana en el Mundial 2026?

Colombia está destacando en el Mundial 2026 debido a sus partidos, pues en todos, los expertos han dicho que han hecho grandes jugadas, superando e incluso a equipos tan fuertes como lo es Portugal.

Rio Ferdinand sorprendió con lo que dijo sobre el futuro de Colombia. (AFP/ JUAN MABROMATA)

Por eso, Rio Ferdinand se refirió sobre Jhon Arias y Colombia, luego de su victoria al clasificar a octavos de final, tras vencer a Ghana; pues el número 11 fue quien marcó el gol que les regaló este triunfo.

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Según lo que circula en redes, el exfutbolista inglés habló muy bien de los colombianos, recalcando que, “Colombia ha parecido más afilada, más organizada y mucho más peligrosa desde el primer pitido”.

¿Cuál fue la predicción que hizo Rio Ferdinand sobre Colombia en el Mundial 2026?

Rio Ferdinand comentó bastante sobre el juego de Colombia contra Ghana en el Mundial 2026 y dijo que el equipo africano se veía inseguro, mientras que la tricolor mantuvo su fuerza durante todo el partido.

Rio Ferdinand reveló hasta dónde cree que llegará Colombia en el Mundial. (AFP/ Odd ANDERSEN)

Además, desde su visión profesional expresó que “Colombia ha controlado el tempo, ha dictado el juego y ha parecido un equipo que sabe exactamente lo que está tratando de lograr”.

Así mismo, predijo que, para él, los colombianos están listos para llegar muy lejos en el Mundial 2026.