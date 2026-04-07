James Rodríguez rompió el silencio y destapó problema de salud que enfrentan los jugadores de Colombia

La Selección Colombia sigue viviendo un gran momento en el Mundial 2026. Luego de vencer a Ghana por 1-0 y asegurar su clasificación a los octavos de final, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo mantiene vivo el sueño de llegar más lejos que en ediciones anteriores y seguir haciendo historia en el torneo.

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El triunfo llenó de alegría a millones de colombianos, especialmente porque el equipo volvió a posicionarse entre los mejores del campeonato después de varios años. Cabe recordar que la última Copa del Mundo que disputó Colombia fue la de Rusia 2018, donde quedó eliminada en los octavos de final frente a Inglaterra en la tanda de penales.

Sin embargo, en medio de la celebración también surgieron algunas preocupaciones relacionadas con el estado de salud de varios futbolistas.

James Rodríguez lanzó preocupante confesión tras la victoria de Colombia (Foto Patricia de Melo Moreina / AFP)

¿Por qué reemplazaron a James Rodríguez en el partido de Colombia vs. Ghana?

Durante el compromiso frente a Ghana, James Rodríguez salió del terreno de juego antes de que terminara el partido, por lo que muchos aficionados comenzaron a preguntarse si se trataba de una lesión o de algún problema físico.

Al finalizar el encuentro, el capitán de la Selección Colombia habló con la prensa y explicó el motivo de su sustitución. James reveló que tanto él como otros integrantes del equipo han estado enfrentando un virus que los ha afectado en los últimos días.

"Hay un virus ahí dentro que está duro y hay muchos que estamos así. Yo estuve así, pero lo importante fue que hoy salió bien", comentó el colombiano, dejando claro que él también hizo parte de los futbolistas afectados.

Las declaraciones del capitán confirmaron los rumores que comenzaron a circular durante los últimos días sobre un posible virus dentro de la concentración de la Selección Colombia.

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¿Contra quién se enfrentará Colombia en su próximo partido?

Con la victoria sobre Ghana, Colombia consiguió su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 y ahora tendrá un nuevo reto frente a la Selección de Suiza.

El compromiso se disputará el próximo martes 7 de julio, en Canadá, a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia).

Los dirigidos por Néstor Lorenzo buscarán seguir avanzando en el torneo y superar su mejor participación histórica en una Copa del Mundo, que hasta ahora corresponde al Mundial de Brasil 2014, cuando la Tricolor llegó hasta los cuartos de final.