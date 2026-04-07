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Filtran el momento en el que Messi habría pedido cobrar su tiro libre antes de tiempo contra Cabo Verde

En redes filtraron el momento exacto en el que Messi supuestamente pidió cobrar su tiro libre antes de tiempo contra Cabo Verde.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El supuesto gesto de Messi antes del tiro libre ya genera polémica contra Cabo Verde
El momento en que Messi habría pedido cobrar antes de tiempo. (AFP/ Todd Kirkland - AFP/ MICHAEL STEELE)

El viernes 3 de julio, se jugaron tres partidos para la clasificación a los octavos de final en el Mundial 2026: el primero fue Egipto quien ganó anotando cuatro penales contra dos de Australia, pues habían quedado empatados durante los 90 minutos de juego, más 30 de reposición.

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El segundo y uno de los más comentados del día fue el de Argentina contra Cabo Verde, pues muchos latinos estaban apoyando al país africano, pero no lograron la victoria tras perder con dos goles contra 3.

Por último, Colombia clasificó al vencer a Ghana marcando un gol de Jhon Arias en el minuto 14 del primer tiempo, hecho que tiene celebrando a todo el país, pues no fue un partido fácil, pero así se logró el triunfo.

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Sin embargo, uno de los juegos más polémicos fue el de Argentina Vs Cabo Verde, tras una supuesta falta que habría cometido Messi.

¿Cuál fue la supuesta falta desleal de Messi durante el partido de Argentina contra Cabo Verde?

A través de las redes sociales está circulando el momento exacto en el que Lionel Messi está cobrando un tiro libre contra Cabo Verde, pero lo que notaron los internautas, es que el argentino le habría dicho algo al árbitro.

El momento en que Messi habría pedido cobrar antes de tiempo
Las cámaras captaron la acción de Messi que desató debate en redes. (AFP/ PATRICIA DE MELO MOREIRA)

Supuestamente, Messi le pidió que pitara poder cobrar el tiro justo en el momento en el que Vozinha no estaba listo y, de hecho, en todos los clips que han publicado, se ve que el africano no está ni en posición para defender su arco.

Sin embargo, se ve que improvisó su movimiento y por instinto se mandó apenas vio el balón hacia él y aún así logró tapar el gol.

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¿Qué dicen las redes sociales ante el polémico momento de Messi contra Vonzinha en el mundial?

Sin duda, en Latinoamérica hay un gran escándalo por eso, debido a que muchos querían que ganara Cabo Verde, de hecho, los comentaristas mencionaban que Argentina no estaba haciendo un gran juego contra el país africano.

Las cámaras captaron la acción de Messi que desató debate en redes.
El supuesto gesto de Messi antes del tiro libre ya genera polémica contra Cabo Verde. (AFP/ Charlotte Wilson)

Por eso, muchos mantenían la esperanza de que los latinos fueran eliminados del Mundial 2026, pero no fue así.

Ante el polémico momento de Messi, muchos rechazaron esta supuesta trampa, considerando que pro ser él, le están dejando el camino fácil y mencionan que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino tiene preferencias por Argentina.

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