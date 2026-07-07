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Jáminton Campaz dividió opiniones tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: ¿qué pasó?

El delantero Campaz se volvió viral tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026 frente a Suiza.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
¿Por qué Jaminton Campaz se volvió tendencia tras la eliminación de Colombia?
Jaminton Campaz fue tendencia tras la eliminación de Colombia ante Suiza. (Foto: AFP)

Jáminton Campaz se apoderó de las tendencias luego de la eliminación de la selección Colombiadel Mundial 2026.

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¿Por qué Jáminton Campaz fue tendencia tras la eliminación de Colombia?

Tras la derrota frente a Suiza en la definición por penales, el futbolista comenzó a ser tendencia en plataformas como X, donde miles de usuarios reaccionaron a una de las jugadas que protagonizó en los minutos finales del compromiso.

El volante colombiano llamó la atención después de una acción que pudo cambiar el rumbo del partido antes de los penaltis que llevaron a Colombia a quedarse por fuera de la Copa del Mundo.

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Durante los minutos finales del encuentro frente a Suiza, Jáminton Campaz tuvo una oportunidad de anotar, pero el balón pasó muy por encima del arco, lo que dejó muchas reacciones entre los hinchas.

¿Por qué Jaminton Campaz se volvió tendencia tras la eliminación de Colombia?
Jaminton Campaz fue tendencia tras la eliminación de Colombia ante Suiza. (Foto: AFP)

Después del partido, muchos recordaron esa jugada y aseguraron que pudo haber cambiado el desenlace del compromiso antes de que todo se definiera en la tanda de penales.

“Campaz tenía el gol de la victoria y no fue capaz de anotar”, fue uno de los comentarios acompañado de memes.

Mientras otros hablaban de que no le tenían fe en los encuentros de Colombia, pues como bien se conoce está fue su primera participación en un Mundial con la Tricolor.

Antes de esto, el jugador ya había sido convocado por la Selección, pero no había estado en un torneo grande.

¿Cómo fueron los penales que dejaron por fuera a la Selección Colombia?

Luego de un partido muy disputado que terminó empatado durante los 120 minutos, la clasificación se definió desde el punto penal.

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En la tanda, el equipo suizo se impuso 4-3 luego de los cobros errados de Dávinson Sánchez y Jhon "Cucho" Hernández, mientras que Campaz convirtió su lanzamiento. Con este resultado, la Tricolor se despidió del torneo y Suiza avanzó a la siguiente ronda.

Tras la eliminación de Colombia, varios de los jugadores permanecieron durante varios minutos sobre el terreno de juego visiblemente afectados por el resultado.

¿Por qué Jaminton Campaz se volvió tendencia tras la eliminación de Colombia?
Jaminton Campaz fue tendencia tras la eliminación de Colombia ante Suiza. (Foto: AFP)

La tristeza se apoderó de la Tricolor y algunos futbolistas no pudieron contener las lágrimas, entre ellos Luis Díaz y James Rodríguez.

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