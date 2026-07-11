Sheila Gándara habló sobre la decisión que tomó con su hija tras su ruptura con Juanda Caribe

Sheila Gándara volvió a dar de qué hablar luego ser la modelo de un video musical que se relaciona con su ruptura con Juanda Caribe.

Sin embargo, antes de ese momento, la creadora de contenido ya había hablado con sus seguidores sobre otro tema que también hace parte de su vida personal: la exposición de su hija en redes sociales.

Artículos relacionados Selección Colombia Recrean en 3D el gol que falló Jáminton Campaz ante Suiza: así se vio desde la perspectiva del jugador

¿Qué dijo Sheila Gándara sobre mostrar a su hija en redes sociales?

Durante una transmisión en vivo mientras se maquillaba, Sheila respondió algunas preguntas y explicó por qué decidió cambiar la manera en la que comparte contenido relacionado con la pequeña.

Sheila Gándara confesó que actualmente prefiere mantener a su hija alejada de las redes sociales pues explicó que, aunque antes publicaba con frecuencia imágenes junto a la menor, ahora tomó una decisión diferente.

Artículos relacionados Epa Colombia Karol Samantha rompió el silencio sobre situación de Epa Colombia: “el corazón llora…”

"Me da miedo realmente. De Victoria no me gusta y lo he dejado de hacer de mostrarla en redes", expresó Sheila.

Sheila Gándara reveló por qué ya no quiere mostrar a su hija tras su ruptura con Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido aseguró que actualmente prefiere no compartir tanto contenido en el que aparezca el rostro de la niña.

Mientras varios usuarios comenzaron a preguntarle si esa decisión tenía relación con su expareja, Juanda Caribe. Incluso, algunos mencionaron la posibilidad de que ambos estuvieran atravesando procesos legales relacionados con la menor.

Sheila no entregó más detalles sobre ese tema durante la transmisión pero si dijo que no le gustaba ahora con muchas cosas que pasan.

¿Qué dijo Sheila Gándara sobre Juanda Caribe que causó revuelo?

En la noche del 10 de julio apareció como protagonista del nuevo video musical de la cantante Betzabeth.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Kevin Castaño rompió el silencio tras la eliminación de Colombia y así reaccionó Richard Ríos

El video llamó la atención porque tanto la letra como el video clip se relacionaba directamente con lo que habría vivido tras el final de su relación con Juanda Caribe y todo lo que pasó en La casa de los famosos Colombia.

Sheila Gándara reveló por qué ya no quiere mostrar a su hija tras su ruptura con Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

En la canción se escuchan palabras como:

"Mentiroso. Yo por ti di todo. El amor no se mendiga, no se ruega. Fueron 1.500 noches llorando desconsolada para darme cuenta de que no te importaba."

Más adelante, la letra continúa con otra frase que también:

Y en el video, Sheila aparece comiendo palomitas de maíz mientras observa un televisor en el que su pareja está junto a otra mujer de cabello negro.