Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sheila Gándara habló sobre la decisión que tomó con su hija tras su ruptura con Juanda Caribe

Sheila Gándara explicó por qué dejó de mostrar a su hija en redes tras su ruptura con Juanda Caribe.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sheila Gándara reveló por qué ya no muestra a su hija en redes sociales
Sheila Gándara reveló por qué ya no quiere mostrar a su hija tras su ruptura con Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Sheila Gándara volvió a dar de qué hablar luego ser la modelo de un video musical que se relaciona con su ruptura con Juanda Caribe.

Sin embargo, antes de ese momento, la creadora de contenido ya había hablado con sus seguidores sobre otro tema que también hace parte de su vida personal: la exposición de su hija en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Sheila Gándara sobre mostrar a su hija en redes sociales?

Durante una transmisión en vivo mientras se maquillaba, Sheila respondió algunas preguntas y explicó por qué decidió cambiar la manera en la que comparte contenido relacionado con la pequeña.

Sheila Gándara confesó que actualmente prefiere mantener a su hija alejada de las redes sociales pues explicó que, aunque antes publicaba con frecuencia imágenes junto a la menor, ahora tomó una decisión diferente.

Artículos relacionados

"Me da miedo realmente. De Victoria no me gusta y lo he dejado de hacer de mostrarla en redes", expresó Sheila.

Sheila Gándara reveló por qué ya no muestra a su hija en redes sociales
Sheila Gándara reveló por qué ya no quiere mostrar a su hija tras su ruptura con Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido aseguró que actualmente prefiere no compartir tanto contenido en el que aparezca el rostro de la niña.

Mientras varios usuarios comenzaron a preguntarle si esa decisión tenía relación con su expareja, Juanda Caribe. Incluso, algunos mencionaron la posibilidad de que ambos estuvieran atravesando procesos legales relacionados con la menor.

Sheila no entregó más detalles sobre ese tema durante la transmisión pero si dijo que no le gustaba ahora con muchas cosas que pasan.

¿Qué dijo Sheila Gándara sobre Juanda Caribe que causó revuelo?

En la noche del 10 de julio apareció como protagonista del nuevo video musical de la cantante Betzabeth.

Artículos relacionados

El video llamó la atención porque tanto la letra como el video clip se relacionaba directamente con lo que habría vivido tras el final de su relación con Juanda Caribe y todo lo que pasó en La casa de los famosos Colombia.

Sheila Gándara reveló por qué ya no muestra a su hija en redes sociales
Sheila Gándara reveló por qué ya no quiere mostrar a su hija tras su ruptura con Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

En la canción se escuchan palabras como:

"Mentiroso. Yo por ti di todo. El amor no se mendiga, no se ruega. Fueron 1.500 noches llorando desconsolada para darme cuenta de que no te importaba."

Más adelante, la letra continúa con otra frase que también:

Y en el video, Sheila aparece comiendo palomitas de maíz mientras observa un televisor en el que su pareja está junto a otra mujer de cabello negro.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

la liendra apoyando a argentina La Liendra

¿La Liendra se mostró apoyando a Argentina en el Mundial 2026?

La Liendra sorprendió al vestirse completamente con los colores de Argentina previo a su partido contra Suiza.

Camilo Cifuentes confirmó que será papá Viral

Camilo Cifuentes confirmó que será papá; sorprendió al revelar el nombre que tendrá su primer hijo

Camilo Cifuentes llamó la atención al revelar detalles de la emoción que siente por la llegada de su primer bebé.

Así lucía Juanda Caribe durante su infancia Juanda Caribe

Así lucía Juanda Caribe durante su infancia; un detalle llamó la atención de los internautas

Juanda Caribe compartió un recuerdo de su niñez y desató una ola de comentarios entre quienes compararon sus cambios físico.

Lo más superlike

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"

La hija de un reconocido actor sorprendió al salir del clóset en entrevista y revelar cómo descubrió su verdadera orientación.

James Rodríguez dejó de seguir a Richard Ríos y despertó rumores de su relación en la Selección Colombia James Rodríguez

James Rodríguez habría tomado distancia de Richard Ríos tras el Mundial; esta fue la drástica decisión

memes nuevo festivo 13 de julio Viral

Los mejores memes del nuevo festivo 13 de julio en Colombia

Duelo en la música, falleció reconocido cantante por un accidente cerebrovascular, ¿quién? Talento internacional

Duelo en la música, falleció reconocido cantante por un accidente cerebrovascular, ¿quién?

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada