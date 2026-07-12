¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su reencuentro con Tebi Bernal y su desmayo?

La creadora de contenido y cantante Alexa Torrex reapareció en redes sociales tras el sonado lanzamiento de su canción 'Migajera', la cual fue una colaboración con la DJ Marcela Reyes en la jornada del viernes.

Alexa se reencontró con Tebi Bernal y sufrió un desmayo en la misma noche/ Archivo RCN

Recordemos que el estreno fue completamente viral desde antes del estreno, ya que parecía estar inspirada en la relación que tuvo la cucuteña con el deportista Tebi Bernal durante su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Alexa Torrex tras su percance médico y reencuentro con Tebi Bernal?

En medio del lanzamiento, Alexa llamó la atención por estar precisamente junto a Tebi Bernal, con quien había cortado la relación sentimental y de amistad, pero parece que hicieron las paces. Sin embargo, lo que más preocupó durante la noche, fue la recaída de salud que sufrió la mujer en pleno evento, donde tuvieron que sacarla del lugar para hidratarla y estabilizarla.

Desde entonces, Alexa estaba ausente de redes sociales, por lo que muchos se preguntaban qué había pasado con ella. Hace poco reapareció dando un parte de tranquilidad y explicando lo que pudo haber pasado, pero, ¿habló sobre su reencuentro con Tebi?

"Salí un ratico porque estar encerrada no me cuadra tanto, estoy recuperándome. Se llama: mal comer, mal dormir y no darse como esa prioridad", expresó Alexa, dejando claro que los hábitos que estaba teniendo no le estaban ayudando con su estado de salud.

¿Alexa Torrex recuperó su amistad con Tebi Bernal tras su reencuentro?

Como se pudo apreciar en el video compartido por la propia Alexa en su red social, no hubo pronunciamiento alguno sobre su reencuentro con Tebi. Sin embargo, las conclusiones que muchos han sacado son que la cucuteña quiso dejar atrás el mal momento que habían vivido tratando de tener un romance y que a lo mejor preferían conservar la bonita amistad que habían formado desde un comienzo.

Vale aclarar que, hasta el momento, ni el deportista ni la cantante han revelado públicamente cómo se dio ese encuentro en el lanzamiento de su canción y si decidieron pasar página de lo que vivieron en el reality de convivencia.

Alexa estaba ausente de redes sociales, por lo que muchos se preguntaban qué había pasado con ella/ Archivo RCN