Kris R sorprendió a Karina García con curiosa petición para el nacimiento de su hijo

Karina García compartió con sus seguidores una conversación que tuvo con Kris R sobre uno de los temas que más dudas genera durante su embarazo: el nacimiento de su bebé.

La creadora de contenido reveló que el cantante le hizo una particular propuesta relacionada con la forma en la que podría recibir a su hijo, una idea que la tomó por sorpresa.

Karina García se encuentra actualmente de viaje por Europa junto a su familia, sus dos hijos y su pareja. Durante un recorrido en tren, aprovechó el momento para hablar con su comunidad sobre esta nueva etapa y contar algunos detalles de cómo está viviendo la espera de su tercer hijo.

Aunque Karina ha expresado la felicidad que siente por la llegada del bebé, también ha contado que este embarazo ha sido más complicado en comparación con sus experiencias anteriores. Por esa razón, el tema del parto se convirtió en una conversación importante para ella y sus seguidores.

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¿Qué propuesta le hizo Kris R a Karina García sobre el nacimiento de su hijo?

La conversación surgió después de que Karina García hablara sobre el nacimiento de Koa, el hijo de Isabella Ladera. La llegada del bebé generó comentarios en redes sociales debido a que la pareja decidió realizar un parto en casa, utilizando una piscina con agua como parte del proceso.

Los curiosos antojos que Karina García ha tenido durante su tercer embarazo. (Foto Canal RCN).

Al referirse a esa experiencia, Karina explicó que no sabía si ella estaría preparada para elegir una opción similar. La creadora de contenido aseguró que primero tendría que informarse más sobre este método, ya que considera que la falta de conocimiento podría influir en la percepción que tiene sobre esta alternativa.

La paisa también recordó sus embarazos anteriores y mencionó que las experiencias que tuvo con sus hijos, especialmente los momentos difíciles relacionados con el dolor del parto, hacen que tenga ciertas dudas frente a repetir una situación parecida.

Fue en medio de esta conversación cuando Kris R le planteó la posibilidad de investigar sobre el parto en casa y evaluar si pudiera ser una opción para ella. La pregunta del cantante generó sorpresa en Karina, quien decidió compartir la situación con sus seguidores para conocer sus opiniones.

¿Qué dijo Karina García sobre el parto en casa y la llegada de su bebé?

Karina García aclaró que todavía no ha definido cómo será el nacimiento de su hijo. La influenciadora explicó que antes de tomar una decisión necesita conocer más información y analizar qué alternativa sería la más adecuada para ella y el bebé.

Kris R (Foto Canal RCN)

Durante sus historias de Instagram, también consultó a sus seguidores sobre esta posibilidad. La creadora de contenido preguntó si ellos consideraban que estaría preparada para tener a su hijo en casa, generando diferentes reacciones entre quienes siguen su embarazo.

La pareja anunció hace pocas semanas que esperaba su primer hijo juntos. Para Karina García, este será su tercer bebé, mientras que para Kris R representa su debut como padre.