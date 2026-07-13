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Rodrigo de Paul se emocionó al hablar de Tini tras clasificar a semifinales del Mundial: "sufre más que yo"

Tras clasificar a semifinales del Mundial, Rodrigo de Paul confesó por qué le cuesta hablar de su pareja Tini.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
¿Por qué Rodrigo de Paul se emocionó al hablar de Tini tras clasificar a semifinales del Mundial?
¿Por qué Rodrigo de Paul se emocionó al hablar de Tini tras clasificar a semifinales del Mundial?/ AFP: JUAN MABROMATA

La clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial dejó múltiples emociones dentro y fuera de la cancha. Además de la celebración por el triunfo de la Albiceleste, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Rodrigo De Paul fue interrogado sobre su pareja, la cantante Tini Stoessel al finalizar el encuentro.

El mediocampista argentino respondió con visible emoción cuando le preguntaron por la cantante
El mediocampista argentino respondió con visible emoción cuando le preguntaron por la cantante/ AFP: Rodrigo Varela

Durante una entrevista en la zona mixta, el mediocampista argentino respondió con visible emoción cuando le preguntaron por la cantante, con quien ha tenido una relación sentimental en los últimos años.

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¿Por qué Rodrigo de Paul se emocionó al hablar de Tini tras clasificar a semifinales del Mundial?

El periodista no tardó en felicitar a De Paul por su clasificación a semifinales, pero le preguntó cómo lo había vivido él puntualmente, ya que había tenido una visita muy especial, refiriéndose de manera puntual a la asistencia del Tini al partido. El argentino se mostró muy enamorado y conmovido.

"Siempre está en todos los partidos, sufre más que yo, pero no puedo hablar mucho de ella porque la verdad es que me emociono un montón... Es una gran mujer, mi gran compañera", expresó el futbolista, dejando ver el amor y la admiración que siente por su pareja.

Sus palabras no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde cientos de seguidores destacaron la sinceridad del jugador y celebraron el gesto hacia Tini. Muchos interpretaron sus declaraciones como una muestra del inmenso amor que se tienen.

¿Qué dijo Rodrigo de Paul frente a su clasificación a la semifinal del Mundial?

En medio de la emoción al hablar de su pareja, el futbolista también recordó que Argentina celebra su paso a las semifinales y se prepara para enfrentar un nuevo rival en la búsqueda del título mundial. Recordó que están con la fe intacta como equipo y que sueñan con volver a ganar la copa.

Cerró diciendo que le agradece inmensamente a la hinchada, que ha jugado un rol muy importante en esta edición del Mundial, ya que se convierten en un jugador más dentro de la cancha al alentarlos para dar lo mejor en cada encuentro deportivo.

El argentino se mostró muy enamorado y conmovido al hablar de su pareja Tini
El argentino se mostró muy enamorado y conmovido al hablar de su pareja Tini/ AFP: Dimitrios Kambouris

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