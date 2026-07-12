El nombre de Isabella Ladera se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras anunciar el nacimiento de su hijo Koa, fruto de su relación con Hugo García.

Además, Isabella compartió una fotografía junto al bebé, desatando todo tipo de reacciones por parte de los internautas en las rede sociales, acerca del importante momento que está enfrentando a nivel emocional.

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¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Isabella Ladera junto a su hijo Koa?

Cabe destacar que Isabella Ladera se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital, quien mantiene informados a sus seguidores al revelar varios acontecimientos de lo que hace en su vida cotidiana.

Estas fotos compartió Isabella Ladera tras el nacimiento de su bebé recién nacido. | AFP: Ivan Apfel

Por esta razón, Isabella compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de siete millones de seguidores, una ráfaga de fotografías junto a su hijo Koa, expresando las siguientes palabras:

“Veinticuatro horas en una nube”, agregó Isabella Ladera.

En la descripción de la publicación, se evidencia parte del rostro de Koa, el primogénito de Isabella, quien se ha convertido en una de sus principales fuentes de inspiración.

En la otra fotografía, se refleja que aparece Mía, la hija mayor de Isabella, dándole un especial beso a su hermano menor, Koa.

¿Cómo anunció Isabella Ladera el nacimiento de su segundo hijo?

Desde hace varias semanas, Isabella Ladera mantuvo bajo la expectativa a sus seguidores acerca del nacimiento de su segundo hijo.

¿Cómo anunció Isabella Ladera el nacimiento de su segundo hijo? AFP: Ivan Apfel

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Por ello, el pasado sábado 11 de julio, Isabella sorprendió con el anuncio del nacimiento de su segundo hijo, en el que expresó lo siguiente:

“Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida. Hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida. Te amo Koa, gracias por elegirnos y quedarte”, agregó Isabella Ladera en la descripción de la publicación.

En las fotografías se evidencia que Isabella ha estado atravesando por un importante momento a nivel emocional, en especial, por todos los sucesos que ha vivido junto a su familia y su hijo recién nacido, Koa.