Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Ladera mostró fotografías de su hijo recién nacido Koa: ¿se parece a ella?

Tras el nacimiento del segundo hijo de Isabella Ladera, mostró el rostro de su bebé, desatando opiniones en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Isabella Ladera mostró fotografías junto a su hijo recién nacido Koa: ¿se parece a ella?
¿Qué fotografías compartió Isabella ladera junto a su hijo Koa? | AFP: Ivan Apfel

El nombre de Isabella Ladera se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras anunciar el nacimiento de su hijo Koa, fruto de su relación con Hugo García.

Además, Isabella compartió una fotografía junto al bebé, desatando todo tipo de reacciones por parte de los internautas en las rede sociales, acerca del importante momento que está enfrentando a nivel emocional.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Isabella Ladera junto a su hijo Koa?

Cabe destacar que Isabella Ladera se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital, quien mantiene informados a sus seguidores al revelar varios acontecimientos de lo que hace en su vida cotidiana.

Isabella Ladera mostró fotografías junto a su hijo recién nacido Koa: ¿se parece a ella?
Estas fotos compartió Isabella Ladera tras el nacimiento de su bebé recién nacido. | AFP: Ivan Apfel

Por esta razón, Isabella compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de siete millones de seguidores, una ráfaga de fotografías junto a su hijo Koa, expresando las siguientes palabras:

“Veinticuatro horas en una nube”, agregó Isabella Ladera.

En la descripción de la publicación, se evidencia parte del rostro de Koa, el primogénito de Isabella, quien se ha convertido en una de sus principales fuentes de inspiración.

En la otra fotografía, se refleja que aparece Mía, la hija mayor de Isabella, dándole un especial beso a su hermano menor, Koa.

¿Cómo anunció Isabella Ladera el nacimiento de su segundo hijo?

Desde hace varias semanas, Isabella Ladera mantuvo bajo la expectativa a sus seguidores acerca del nacimiento de su segundo hijo.

Isabella Ladera mostró fotografías junto a su hijo recién nacido Koa: ¿se parece a ella?
¿Cómo anunció Isabella Ladera el nacimiento de su segundo hijo? AFP: Ivan Apfel

Artículos relacionados

Por ello, el pasado sábado 11 de julio, Isabella sorprendió con el anuncio del nacimiento de su segundo hijo, en el que expresó lo siguiente:

“Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida. Hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida. Te amo Koa, gracias por elegirnos y quedarte”, agregó Isabella Ladera en la descripción de la publicación.

En las fotografías se evidencia que Isabella ha estado atravesando por un importante momento a nivel emocional, en especial, por todos los sucesos que ha vivido junto a su familia y su hijo recién nacido, Koa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Ladera mostró su figura tras un día de posparto Isabella Ladera

Isabella Ladera sorprende con su figura tras dar a la luz: así luce la influenciadora

Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores al revelarles cómo luce tras un día de posparto: "Así me veo".

Valentino Lázaro compartió un doloroso mensaje tras varios días desaparecido en sus redes: ¿qué dijo? Valentino Lázaro

Valentino Lázaro compartió un doloroso mensaje tras varios días desaparecido en sus redes: ¿qué dijo?

“Me duele”, Valentino Lázaro rompió el silencio acerca de la difícil situación que ha enfrentado a nivel emocional.

Salomé Rodríguez sorprendió a James Rodríguez Salomé Camargo

Salomé sorprendió a James Rodríguez en su cumpleaños con emotivo detalle: “Papi, te amo”

Salomé Rodríguez enterneció las redes con emotivo detalle para James Rodríguez en su cumpleaños 35.

Lo más superlike

Luto en la actuación: falleció reconocida celebridad tras un derrame cerebral: ¿quién fue? Talento internacional

Luto en la actuación: falleció reconocida celebridad tras un derrame cerebral: ¿quién fue?

La televisión se viste de luto tras confirmarse la muerte de una famosa actriz en medio de un crítico estado de salud.

Maluma sufrió percance médico Maluma

Maluma reveló el percance de salud que sufrió por eliminación de Colombia

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"

memes nuevo festivo 13 de julio Viral

Los mejores memes del nuevo festivo 13 de julio en Colombia

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada