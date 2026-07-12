En los últimos días, el nombre de Valentino Lázaro se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido, sino también, por estar desaparecido.

Por esta razón, Valentino reapareció en sus redes junto a una contundente confesión en las que explicó los motivo por los cuales ha estado desaparecido de las redes sociales, desatando múltiples opiniones al respecto.

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¿Cuál fue el contundente mensaje que compartió Valentino Lázaro mediante sus redes?

Cabe destacar que Valentino Lázaro no solo se ha destacado por ser un reconocido creador de contenido digital, sino también, por mantener informados a sus seguidores acerca de todo lo que hace en su vida cotidiana.

Este fue el mensaje que dejó Valentino Lázaro en sus redes. | Foto: Canal RCN

Por ello, Valentino compartió en la tarde de este 12 de julio en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, en el que reveló la razones por las cuales se alejó de redes sociales, expresando las siguientes palabras:

“Me duele que mi cumpleaños siga siendo una fecha tan difícil para mí, pero recuerda que todavía hay heridas que sigo trabajando con terapia y con mi tratamiento psiquiátric*. Mi mayor deseo es que esta fecha deje de estar marcada por el miedo y pueda vivirla con tranquilidad”, agregó Valentino Lázaro.

Valentino también confesó que ha estado enfrentando un complicado momento a nivel emocional, en especial, por algunas adversidades que ha enfrentado a nivel emocional por su salud mental:

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“Si tú también estás atravesando por una batalla silenciosa con tu salud mental, no te rindas. Pedir ayuda es un acto de valentía”, añadió Valentino.

¿Cómo fue la participación de Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que Valentino Lázaro adquirió gran visibilidad en las distintas plataformas digitales por todos los acontecimientos que vivió en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Así fue el paso de Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Así también, fue uno de los finalistas del reality, llegando a la final junto a: Juanda Caribe, Tebi Bernal y Alejandro Estrada, quien ganó la competencia.

En la actualidad, Valentino ha demostrado mediante sus redes que una de las personas más importantes con las que construyó una especial amistad fue con Beba de la Cruz.