Salomé sorprendió a James Rodríguez en su cumpleaños con emotivo detalle: “Papi, te amo”

James Rodríguez celebró este 12 de julio su cumpleaños número 35 en un momento de contrastes.

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¿Cuál fue la sorpresa de Salomé para James Rodríguez por su cumpleaños 35?

Apenas unos días después de la eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026, el capitán de la Tricolor recibe un nuevo año de vida con la tristeza que dejó el adiós a la Copa del Mundo.

Aunque el volante no atraviesa el mejor momento de su carrera y el Mundial terminó con un desenlace que nadie esperaba, su liderazgo y trayectoria continúan despertando el respeto y la admiración de compañeros, rivales e hinchas. Prueba de ello fueron los cientos de mensajes que recibió por su cumpleaños, entre ellos uno muy especial.

Salomé Rodríguez. La hija mayor del futbolista compartió una emotiva publicación para felicitar a su padre, acompañada de un par de fotografías de ambos y un amoroso mensaje.

Salomé Rodríguez felicitó a James Rodríguez de cumpleaños. (Foto de AFP)

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¿Cuál fue el mensaje que Salomé Rodríguez le dedicó a James Rodríguez de cumpleaños?

James Rodríguez más allá del fútbol siempre se ha dejado ver como un hombre familiar y sus hijos son el motor de su vida.

Precisamente, en esta fecha tan especial para él sus hijos lo sorprendieron cada uno con emotivos mensajes en redes sociales.

Salomé Rodríguez desempolvó unas tiernas fotografías junto al futbolista para desearle un feliz cumpleaños y expresarle cuánto lo amaba.

En la primera foto se ve a James jugando con Salomé cuando tenía entre 3 o 4 años, en donde ella soltaba una gran carcajada. En la segunda foto se ve a James alzando a Salomé tras un partido con la Selección Colombia.

Papi, feliz cumpleaños. Te amo.



Como era de esperarse este mensaje de Salomé Rodríguez no pasó por desapercibido en redes sociales en donde muchos se mostraron conmovidos con las imágenes y con las palabras de la joven hacia su papá.