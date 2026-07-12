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¿Cuáles equipos llegarían a la final del Mundial 2026, según la Inteligencia Artificial?

La Inteligencia Artificial compartió su pronóstico acerca de cuáles equipos llegarían a la final del Mundial 2026.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Cuáles equipos llegarían a la final del Mundial 2026, según la Inteligencia Artificial?
¿Cuáles equipos llegarían a la final, según la IA? | AFP: Al Bello

Desde hace varios meses, los hinchas del fútbol han generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales, acerca de cuáles serían los equipos que llegarían a la final en el Mundial 2026.

Por esta razón, los internautas han compartido varias opiniones por las distintas predicciones que se han compartido al respecto y, también, por el pronóstico que compartió recientemente la Inteligencia Artificial.

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Cuando inició el Mundial 2026, el pasado 11 de junio, los hinchas del fútbol generaron una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por todos lo sucesos que se llevaron a cabo entre las respectivas selecciones.

¿Cuáles equipos llegarían a la final del Mundial 2026, según la Inteligencia Artificial?
Estos equipos llegaron a la semifinal en el Mundial 2026. | AFP: Emilee Chinn

Aunque la Selección Colombia quedó eliminada en octavos de final al perder en la tanda de penaltis con el equipo de Suiza, varios internautas han estado bajo la expectativa acerca de cómo les ha ido a los otros equipos en el Mundial 2026.

De este modo, los equipos que han obtenido el triunfo en los distintos partidos que se han llevado a cabo y que clasificaron a Semifinales son: Francia, España, Suiza y Argentina.

El primer partido que se llevará a cabo en las semifinales del Mundial 2026, será el próximo martes 14 de julio, pues se enfrentarán los equipos de Francia y España.

El segundo partido que se llevará a cabo en las semifinales será el miércoles 15 de julio, en el que las selecciones de Inglaterra y Argentina se enfrentarán.

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Por esta razón, el equipo ganador será quien tendrá la oportunidad de clasificar a la final más esperada del Mundial 2026.

¿Cuáles equipos llegarían a la final en el Mundial 2026, según la IA?

En un reciente pronóstico que compartió la Inteligencia Artificial, se evidencia que los equipos que llegarían a la final en el Mundial 2026, serían los equipos de Francia y Argentina.

La Inteligencia Artificial evaluó que las selecciones de Francia y Argentina han sido de los equipos que podrían llegar a la final del torneo.

¡No te pierdas los partidos del Mundial a través de la pantalla del Canal RCN!

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