Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Exparticipante de La casa de los famosos Col presentó a su nueva novia: ¿quién?

Un reconocido actor y exparticipante de La casa de los famosos Col presentó públicamente a su nueva novia, mediante sus redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Exparticipante de La casa de los famosos Col presentó a su nueva novia: ¿quién?
¿Quién es el exparticipante de La casa de los famosos Col que presentó a su nueva novia? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, un reconocido exparticipante de La casa de los famosos Colombia se ha convertido en centro de atención mediática al presentar públicamente a su nueva pareja.

Desde que se confirmó que el exparticipante del reality tiene una nueva pareja, los internautas han desatado una ola de opiniones a través de las distintas plataformas digitales, en especial, por el nuevo momento por el que está atravesando a nivel personal.

Artículos relacionados

¿Quién es el reconocido exparticipante de La casa de los famosos Colombia que tiene una nueva pareja?

El nombre de Naren Daryanani se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales, no solo por ser un reconocido actor, sino también, por presentar a si nueva novia.

Exparticipante de La casa de los famosos Col presentó a su nueva novia: ¿quién?
Naren Daryanani presentó a su nueva novia. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Naren compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 108 mil seguidores, que está enfrentando por un nuevo momento de su vida, en especial, por presentar a su nueva pareja, en la que le expresó las siguientes palabras:

“De regreso en España 🇪🇸 con mi bebé. Mucha playa, sol, calor, alegría y amor. Un verano maravilloso en San Juan de Alicante”, agregó Naren Daryanani.

Aunque por el momento se desconoce la identidad de la mujer con la que Naren tiene una relación en la actualidad, se evidencia que está atravesando por un importante momento a nivel emocional.

Artículos relacionados

También se refleja, que Naren ha estado enfrentando un importante momento a nivel emocional, en especial, por los sucesos que ha llevado en la actualidad, como lo publica en sus redes sociales.

¿Cómo fue el paso de Naren Daryanani en La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que Naren Daryanani hizo parte de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, en la que tuvo la oportunidad de ganarse el cariño de los televidentes.

Exparticipante de La casa de los famosos Col presentó a su nueva novia: ¿quién?
Así fue el paso de Naren en La casa de los famosso Colombia. | Foto: Canal RCN

Aunque su paso fue corto durante la competencia, los internautas se sorprendieron por los acontecimientos que vivió junto a otras celebridades.

Así también, el actor ha adquirido gran visibilidad a lo largo de su amplia trayectoria profesional al participar en reconocidas producciones, en las que ha tenido la oportunidad en demostrar su gran habilidad en el campo artístico.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Ladera mostró su figura tras un día de posparto Isabella Ladera

Isabella Ladera sorprende con su figura tras dar a la luz: así luce la influenciadora

Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores al revelarles cómo luce tras un día de posparto: "Así me veo".

Isabella Ladera mostró fotografías junto a su hijo recién nacido Koa: ¿se parece a ella? Isabella Ladera

Isabella Ladera mostró fotografías de su hijo recién nacido Koa: ¿se parece a ella?

Tras el nacimiento del segundo hijo de Isabella Ladera, mostró el rostro de su bebé, desatando opiniones en redes.

Valentino Lázaro compartió un doloroso mensaje tras varios días desaparecido en sus redes: ¿qué dijo? Valentino Lázaro

Valentino Lázaro compartió un doloroso mensaje tras varios días desaparecido en sus redes: ¿qué dijo?

“Me duele”, Valentino Lázaro rompió el silencio acerca de la difícil situación que ha enfrentado a nivel emocional.

Lo más superlike

Luto en la actuación: falleció reconocida celebridad tras un derrame cerebral: ¿quién fue? Talento internacional

Luto en la actuación: falleció reconocida celebridad tras un derrame cerebral: ¿quién fue?

La televisión se viste de luto tras confirmarse la muerte de una famosa actriz en medio de un crítico estado de salud.

Maluma sufrió percance médico Maluma

Maluma reveló el percance de salud que sufrió por eliminación de Colombia

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"

memes nuevo festivo 13 de julio Viral

Los mejores memes del nuevo festivo 13 de julio en Colombia

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada