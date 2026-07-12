El pasado 11 de julio una de las selecciones favoritas del público se despidió del Mundial 2026, Noruega, la cual conquistó el corazón de todos con su cultura y tradiciones vikingas.

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¿Cómo reaccionó Haaland tras la eliminación de Noruega del Mundial 2026?

La derrota de Noruega puso fin a su campaña más destacada en la historia de la Copa del Mundo. El equipo europeo llegó por primera vez a los cuartos de final de un Mundial y estuvo cerca de dar la sorpresa frente a Inglaterra, aunque finalmente cayó por 2-1 en el tiempo complementario.

Haaland fue una de las grandes figuras del seleccionado noruego durante todo el campeonato. Con sus 7 goles y liderazgo ofensivo, el atacante impulsó a su equipo hasta la fase de los ocho mejores y volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores delanteros del mundo.

Sin embargo, su despedida del torneo también estuvo marcada por la polémica. Durante el encuentro ante Inglaterra, el delantero fue sustituido cuando Noruega buscaba el empate, una decisión que sorprendió a muchos aficionados.

Erling Braut Haaland se despidió del Mundial. (AFP: CHANDAN KHANNA )

Tras el pitazo final, el delantero noruego se vio afectado y cabizbajo caminando por la cancha mientras se despedían de sus aficionados.

No obstante, en las últimas horas empezó a hacerse viral un supuesto video del delantero que apunta a lo que habría hecho tras la eliminación de su selección.

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¿Haaland se fue a una discoteca tras la eliminación de Noruega del Mundial 2026?

El delantero del Manchester City fue captado disfrutando de una noche en una discoteca apenas unas horas después de la derrota de su selección frente a Inglaterra en los cuartos de final del torneo.

Las imágenes, que comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, muestran al atacante compartiendo con otras personas y hasta bailando.

Como era de esperarse, el video no tardó en hacerse viral y abrió el debate entre quienes consideran que el futbolista tiene derecho a desconectarse tras la competencia y quienes creen que el momento no era el más adecuado después de una eliminación tan dolorosa.



Sin embargo, no se ha podido confirmar si este video viral sí fue grabado tras la eliminación de Noruega, ya que normalmente los jugadores tras los partidos van directos al hotel a descansar y no tienen permiso para salir de rumba.