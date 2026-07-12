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Esposa del futbolista que falleció y estuvo en el Mundial 2026 escribió dolorosa carta: ¿qué dijo?

La esposa del reconocido futbolista del equipo de Sudáfrica que falleció escribió desgarradora carta tras su muerte.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Esposa del futbolista que falleció y estuvo en el Mundial 2026 escribió dolorosa carta: ¿qué dijo?
¿Cuál fue el mensaje que dejó laesposa del futbolista que falleció? | AFP: Dan Mullan y Freepik

Se confirmó el fallecimiento de un reconocido futbolista de Sudáfrica quien tuvo la oportunidad de participar en el Mundial 2026, demostrando su gran habilidad dentro de la cancha por ser un destacado centrocampista, Jayden Adams.

Desde que se confirmó el fallecimiento del futbolista sudafricano, su pareja dejó una conmovedora carta de despedida, en la que resaltó la gran admiración que tenía por él y los internautas desataron una ola de opiniones al respecto.

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¿Cuál fue la dolorosa carta que escribió la esposa de Jayden Adams tras su fallecimiento?

En las últimas horas, el nombre de Aqueelah Chloe Adendorf se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser la esposa del futbolista Jayden Adams, sino también, por compartir una dolorosa publicación en sus redes tras su fallecimiento.

Esposa del futbolista que falleció y estuvo en el Mundial 2026 escribió dolorosa carta: ¿qué dijo?
Este mensaje dejó la esposa de Jayden Adams. | Foto: Freepik

Por esta razón, Aqueelah ha desatado todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales al compartir a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 32 mil seguidores, en el que compartió unas dolorosas palabras tras el fallecimiento de su esposo, expresando las siguientes palabras:

“No hay palabras para describir el dolor que siento. Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo”, dijo Aqueelah en la descripción de la publicación.

Así también, la esposa del futbolista sudafricano reveló que, aunque falleció el amor de su vida, no olvidará todo lo que vivieron a lo largo de su relación:

Esposa del futbolista que falleció y estuvo en el Mundial 2026 escribió dolorosa carta: ¿qué dijo?
¿Cómo se confirmó el fallecimiento del futbolista de Sudráfica? | Foto: Freepik

“Una parte de mi corazón se fue contigo, y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré cada día. Descansa tranquilo, mi ángel. Te amo por siempre”.

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¿Cómo fue la participación de Jayden Adams en el Mundial 2026?

Desde que se confirmó el fallecimiento de Jayden Adams, una gran variedad de internautas ha recordado el importante legado que dejó a lo largo de su carrera profesional.

Cabe destacar, que los hinchas del fútbol, lo han recordado por participar en el Mundial 2026 al ser parte del equipo de la Selección de Sudáfrica en la que se ganó el cariño de todos sus seguidores.

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