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Sheila Gándara le enviaría una nueva indirecta a Juanda Caribe en sus redes: ¿cuál?

Sheila Gándara se pronunció de manera inesperada en sus redes en medio de la relación de Juanda Caribe y Mariana Zapata.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Sheila Gándara le enviaría una nueva indirecta a Juanda Caribe en sus redes: ¿cuál?
¿Cuál fue la indirecta que Sheila Gándara le envió a Juanda Caribe? | Foto: Canal RCN

En los últimos días, el nombre de Sheila Gándara se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales por una indirecta que compartió tras un videoclip que compartió en sus redes.

Así también, los internautas han generado todo tipo de comentarios en las redes sociales acerca de una publicación que compartió Sheila Gándara en medio del romance de Juanda Caribe y Mariana Zapata.

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¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Sheila Gándara en sus redes sociales?

Cabe destacar que Sheila Gándara se ha convertido en una reconocida creadora de contenido digital, quien ha compartido varios detalles acerca de su vida cotidiana.

Por esta razón, Sheila compartió el pasado viernes a través de sus redes sociales una canción llamada: ‘La culpa fue mía’ y los internautas han compartido todo tipo de comentarios en redes, pues, opinan que es para Juanda Caribe.

Sheila Gándara le enviaría una nueva indirecta a Juanda Caribe en sus redes: ¿cuál?
Esto compartió Sheila Gándara mediante sus redes. | Foto: Canal RCN

Así también, Sheil compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 600 mil seguidores, unas sorprendentes palabras, en las que se evidencia que se ha visto afectada a nivel emocional y, los internautas, suponen que es por la relación que Juanda Caribe tiene con Mariana Zapata, la cual dice las siguientes palabras:

“No todo crecimiento es bendición si perdiste el alma para conseguirlo”, dice la publicación que compartió Sheila Gándara.

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¿Cuál fue la canción que compartió Sheila Gándara en la que le enviaría una indirecta para Juanda Caribe?

El pasado viernes 10 de julio, Sheila Gándara compartió un videoclip a través de su cuenta oficial de YouTube, una canción llamada: ‘La culpa fue mía’, en la que demostró que está travesando por un nuevo momento en su vida.

Así también, los navegantes han generado todo tipo de opiniones acerca del romance que Juanda Caribe ha tenido con Mariana Zapata.

Sheila Gándara le enviaría una nueva indirecta a Juanda Caribe en sus redes: ¿cuál?
Así comenzó la relación de Juanda Caribe y Mariana Zapata. | Foto: Canal RCN

Todos los rumores en el que aparentemente, Mariana Zapata tendría un romance con Juanda Caribe, comenzaron cuando fueron participantes de La casa de los famosos Colombia.

Entre tanto, Juanda Caribe y Mariana, rompieron todos los rumores en el que tendrían una relación cuando se dieron un beso públicamente y compartieron varias publicaciones en redes de su relación.

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