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Hijo de James Rodríguez conmueve las redes con tierna sorpresa de cumpleaños al jugador

Samuel Rodríguez enternece las redes con emotivo mensaje para James Rodríguez en su día de cumpleaños.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Hijo de James Rodríguez conmueve con felicitación de cumpleaños
Samuel Rodríguez conmovió a todos con su mensaje para James. (AFP: LUIS ACOSTA y AFP: Andres Kudacki)

James Rodríguez celebró este domingo su cumpleaños número 35 y, además de recibir cientos de felicitaciones de seguidores, amigos y figuras del fútbol, hubo un mensaje que se robó el protagonismo de la jornada.

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¿Cuál fue la sorpresa del hijo de James Rodríguez por su cumpleaños?

El futbolista llegó a sus 35 años con una tusa tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026 en octavos de final.

El '10' de la Selección Colombia tuvo que pasar este 'trago amargo' y disfrutar de un año más de vida en compañía de sus seres queridos, quienes buscaron la forma de hacer de este día el más especial.

Aunque James suele compartir algunos momentos familiares en sus redes sociales, son pocas las ocasiones en las que Samuel aparece realizando publicaciones dedicadas a su padre. Por eso, el saludo llamó especialmente la atención de los seguidores del futbolista.

¿Cuál fue el mensaje del hijo de James Rodríguez por su cumpleaños?

Su hijo, Samuel Rodríguez, le dedicó unas sentidas palabras que rápidamente enternecieron a los fanáticos del capitán de la selección Colombia.

El menor publicó un carrusel de fotografías junto a su padre y escribió: "Feliz cumple pa, te amo mucho", acompañando el mensaje con varios emojis de corazón.

La publicación comenzó a ser compartida por páginas de seguidores del futbolista, donde cientos de usuarios destacaron el vínculo entre ambos y aprovecharon para enviarle nuevos mensajes de felicitación al colombiano.


Los comentarios no tardaron en llegar. Muchos calificaron el mensaje como el mejor regalo que podía recibir James en una fecha tan especial, mientras otros resaltaron que, detrás del deportista que ha brillado en escenarios internacionales, también hay un padre que disfruta cada momento junto a sus hijos.

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