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Yina Calderón mostró el lujoso regalo de cumpleaños que le dio Epa Colombia

Epa Colombia sorprendió a Yina Calderón con un especial regalo y una emotiva carta: "Este si no lo regalo".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Regalo de Epa Colombia a Yina Calderón
Epa Colombia sorprendió a Yina Calderón con regalo de cumpleaños. (Fotos Canal RCN)

Yina Calderón llegó a sus 35 primaveras y la influenciadora ha compartido a través de sus redes sociales algunos de los detalles y regalos que recibió en su día más especial del año.

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¿Cuál fue el regalo que le dio Epa Colombia a Yina Calderón por su cumpleaños?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió a través de sus redes sociales un especial regalo que le llegó por parte de su amiga Epa Colombia, quien se encuentra recluida en La Escuela de Carabineros de la Policía Nacional.

Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de Epa Colombia no dejó pasar por desapercibo el cumpleaños de su amiga y le hizo llegar un lujoso regalo y una emotiva carta.

Cabe recordar que, hasta hace unos meses se creía que la amistad de Yina y Epa no estaba en su mejor punto, esto porque Daneidy había rechazado la opción que Calderón la visitara. Sin embargo, con este detalle quedó desmentida esa versión.

Yina Calderón, Epa Colombia
Yina Calderón recibió regalo de cumpleaños de Epa Colombia. (Foto del Canal RCN).

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Epa Colombia le dio costoso regalo a Yina Calderón y una emotiva carta, ¿qué dice?

Yina Calderón compartió un video en sus historias de Instagram en donde dejó ver el regalo que le envió Epa Colombia.

Epa decidió darle una lujosa manilla de piezas de cristal y piedras preciosas, junto a ella, le dejó una carta en la que le agradeció por su amistad y lealtad.

En la carta también le expresó sus mejores deseos y le expresó que este detalle era solo un pedacito de todo el cariño que le tenía.

Amiga, feliz cumpleaños. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Deseo que Dios te de larga vida, amiga. Con mucho cariño te envío este detalle. Epa Colombia.


Yina Calderón expresó su felicidad por este detalle de su amiga y aseguró a modo de broma que este detalle no lo regalaría como lo hizo con una cadena que tiempo atrás Epa le había regalado y ella se la dio a Manelyk González en su visita a La casa de los famosos Colombia.

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