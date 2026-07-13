Exparticipante de La casa de los famosos Colombia sorprendió a sus seguidores al confirmar que está listo para comenzar una nueva etapa fuera de Colombia.

El también creador de contenido compartió un extenso mensaje en el que habló de su partida/ Archivo RCN

A través de sus redes sociales, el también creador de contenido compartió un extenso mensaje en el que habló de su partida, expresó sentimientos encontrados y agradeció a las personas que lo acompañaron en uno de los momentos más difíciles de su vida.

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¿Cuál es el exparticipante de La casa de los famosos que se va del país y cuál fue su mensaje?

Aunque semanas atrás ya había adelantado que tenía la intención de salir del país, luego de denunciar que su canal de YouTube había sido vulnerado, ahora confirmó que la decisión es definitiva y que emprenderá un viaje con el que busca comenzar de nuevo, aunque no lo considere justo.

Estamos hablando del comediante Culotauro, quien mediante una reciente publicación en Instagram aseguró que atraviesa un momento de reflexión personal y confesó sentirse decepcionado por la ausencia y silencio de personas a las que consideraba cercanas.

"No sé por qué tengo rabia con todo. Yo no soy esto, pero ¿dónde están cuando los necesité? ¿Por qué el silencio?", escribió, dejando clara su decepción por colegas y amigos que no estuvieron cuando él los necesitó.

Pese a ese sentimiento, también aprovechó el espacio para reconocer públicamente a quienes sí estuvieron a su lado. El creador de contenido agradeció a los comediantes Maca Folla, Juan Manuel (conocido como El Buen Juanma) y al equipo de Boom Stand Up, asegurando que su apoyo fue determinante durante una etapa especialmente difícil: "literalmente me salvaron la vida".

¿Para dónde se va el exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

Aunque no reveló cuál será su próximo destino, Culotauro dejó claro que esta mudanza representa el inicio de un nuevo capítulo en su carrera. Además, aseguró que el humor seguirá siendo el eje de su trabajo, por lo que espera continuar creando contenido y presentándose ante el público desde otros escenarios.

La noticia generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y le desearon éxito en esta nueva etapa profesional y personal. Mientras tanto, el comediante se despide de Colombia, con emotivos mensajes para "la mujer de su vida", quien lo acompañó hasta el último momento: su mamá.

Culotauro, quien mediante una reciente publicación en Instagram aseguró que atraviesa un momento de reflexión personal/ Archivo RCN