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El Agropecuario vivió emotivo momento junto a su hijo: “Le enseño lo que me apasiona”

La publicación mostró al empresario disfrutando una jornada en la finca con Emiliano y compartiendo con él su gusto por la vida rural.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Seguidores reaccionan a la aparente cercanía entre Juan David Tejada y Yina Calderón
(Foto: Freepik)

Juan David Tejada, conocido en redes sociales como El Agropecuario, volvió a llamar la atención de sus seguidores al compartir un momento especial junto a Emiliano, el hijo que tuvo con la influenciadora Aida Victoria Merlano.

En esta ocasión, el empresario dejó a un lado las discusiones relacionadas con su expareja y mostró parte del tiempo que pasó con el niño.

¿Qué mostró El Agropecuario durante el encuentro con su hijo?

Tejada publicó una imagen en la que se observa cómo ha compartido con Emiliano durante los días que el pequeño ha estado con él. El contenido se enfocó en la relación entre padre e hijo y en algunas de las actividades que realizaron juntos.

La imagen fue tomada en una finca. En la fotografía, Juan David aparece agachado sobre el césped mientras sostiene al niño por la cintura. El empresario viste una camiseta negra, pantalón del mismo color y un sombrero relacionado con su estilo de vida en el campo.

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Emiliano aparece de pie, sonriente y mirando hacia la cámara. En sus manos sostiene una pequeña fruta, mientras su padre lo ayuda a mantener el equilibrio.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje de agradecimiento. Juan David expresó que se sentía feliz de poder enseñarle a su hijo una de las actividades que más le gustan. “Gracias, mi buen Dios, por permitirme enseñarle a mi niño lo que me apasiona”, escribió el empresario.

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¿Qué quiere enseñarle El Agropecuario a Emiliano?

El mensaje de Juan David estaría relacionado con su interés por acercar a Emiliano al trabajo en el campo. En sus redes sociales, el empresario suele mostrar actividades agropecuarias, animales, cultivos y distintos momentos de su vida en la finca.

Por esta razón, la visita del pequeño tuvo un significado especial para él. La fotografía mostró su intención de compartir con su hijo un espacio que ha sido importante tanto en su vida personal como en la imagen que ha construido ante sus seguidores.

¿Cómo es la relación de El Agropecuario con Aida Victoria Merlano?

La aparición de padre e hijo se dio después de que Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano protagonizaran nuevos intercambios de declaraciones. La expareja ha hablado públicamente sobre algunos de los problemas que llevaron al final de su relación.

Por ahora, ni Tejada ni Merlano han entregado nueva información sobre la forma en la que manejan la crianza después de su separación. Sin embargo, ambos han señalado a través de sus publicaciones que Emiliano sigue siendo una prioridad.

aida victoria merlano sobre su hijo emiliano
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