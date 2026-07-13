Él era Oshwin Andries, el mejor amigo de Jayden Adams que murió a los 19 años

La muerte de Jayden Adams volvió a llamar la atención sobre una persona muy importante en su vida: Oshwin Andries, su mejor amigo y compañero en el proceso de formación como futbolista.

Adams mantuvo durante años un mensaje en su perfil de Instagram para recordar al joven, quien falleció en 2023 cuando tenía 19 años.

La relación entre ambos comenzó en el fútbol juvenil. Los dos crecieron dentro de un ambiente deportivo similar y coincidieron durante una etapa clave de sus carreras.

¿Quién era Oshwin Andries, el mejor amigo de Jayden Adams?

Oshwin Andries nació el 24 de febrero de 2003 en Sudáfrica. Se formó como futbolista en las categorías juveniles del Stellenbosch FC, uno de los clubes de la primera división de ese país. Después de completar su proceso en la academia, logró llegar al primer equipo.

Andries debutó en la máxima categoría del fútbol sudafricano en diciembre de 2021, cuando tenía 18 años. Su crecimiento fue rápido y poco después comenzó a ser considerado uno de los jugadores jóvenes con mayor futuro dentro del Stellenbosch FC.

¿Cómo nació la amistad entre Oshwin Andries y Jayden Adams?

Andries y Adams coincidieron durante sus años de formación. Ambos compartieron entrenamientos, partidos y experiencias dentro del fútbol juvenil sudafricano. Esa convivencia fue clave para que desarrollaran una relación cercana fuera de la cancha.

La amistad continuó cuando los dos comenzaron a avanzar en sus carreras profesionales. Aunque cada uno tuvo su propio camino, mantuvieron el contacto y siguieron apoyándose.

Después de la muerte de su amigo, Jayden Adams publicó un mensaje en redes sociales en el que habló del dolor que le causaba la pérdida. También prometió seguir luchando por los sueños que ambos habían compartido. La publicación incluyó fotografías de los dos y palabras relacionadas con su amistad.

¿Cómo murió Oshwin Andries?

Andries falleció el 4 de febrero de 2023, pocos días antes de cumplir 20 años. De acuerdo con la información difundida por la policía sudafricana, el joven había resultado afectado durante un altercado ocurrido días antes.

Tras el incidente, recibió atención médica y fue dado de alta. Sin embargo, su estado de salud empeoró. Su familia decidió llevarlo nuevamente a un hospital, pero murió durante el traslado.

La repentina muerte de Jayden Adams, ocurrida hace tan solo unos días, volvió a unir públicamente las historias de ambos futbolistas. La noticia causó impacto entre sus compañeros, aficionados y personas cercanas al fútbol sudafricano.

Su partida también hizo que muchos recordaran el homenaje que mantuvo durante años para Oshwin Andries, su mejor amigo, con quien compartió una etapa importante de su formación.