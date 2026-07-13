Tras la inesperada muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams, ocurrida el pasado 11 de julio, seguidores del jugador han comenzado a revisar algunas de las publicaciones que compartieron él y su esposa, Aqueelah Chloe Adendorf, en redes sociales. Entre ellas, una realizada semanas antes de la tragedia ha llamado especialmente la atención.

Se trata de un mensaje que fue publicado hace aproximadamente seis semanas para felicitar al mediocampista por uno de los momentos más importantes de su carrera: su convocatoria con la selección de Sudáfrica. En esa ocasión, Aqueelah destacó el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia que, según ella, llevaron a Jayden a cumplir uno de sus mayores sueños.

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¿Cuál fue el mensaje de la esposa de Jayden Adams que habría dado pistas de que él no estaba bien?

Más allá de los elogios, hubo una parte del texto que llamó particularmente la atención de los internautas tras conocerse la noticia de su fallecimiento. En la publicación, la esposa del futbolista habría dado indicios de los momentos complicados que estaba viviendo el deportista.

"A pesar del arduo trabajo, los sacrificios, las madrugadas, las decepciones y los momentos que nadie vio, seguiste adelante, te mantuviste disciplinado y confiaste en Dios en todo momento", escribió.

Más adelante, también expresó el orgullo que sentía por acompañarlo durante ese camino y le prometió seguir siendo uno de sus principales apoyos, sin importar los desafíos que encontrara en el futuro: "siempre seré tu mayor apoyo, tu mayor animadora y tu refugio".

¿Por qué la publicación de la esposa de Jayden es tomada como una pista en redes tras su fallecimiento?

Después del fallecimiento del jugador, varios usuarios en redes sociales retomaron esas palabras y las interpretaron como una muestra de las dificultades personales y profesionales que podría haber enfrentado el futbolista antes de alcanzar uno de los momentos más importantes de su carrera. No obstante, hasta el momento no existe información oficial que permita establecer una relación entre ese mensaje y las circunstancias de su fallecimiento.

Recordemos que los motivos siguen siendo un misterio para la opinión pública. De momento, la publicación permanece disponible en las redes sociales de Aqueelah Chloe Adendorf y, tras la partida de Jayden Adams, se ha llenado de mensajes de solidaridad y apoyo para ella y para su hija. Mientras tanto, el mundo del fútbol continúa despidiendo al mediocampista, recordado por su talento dentro de la cancha y por el cariño que despertó entre sus compañeros y aficionados.