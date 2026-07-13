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Karina García mostró su pronunciada barriguita y Kris R reaccionó, ¿qué dijo?

Karina García presumió una galería durante sus vacaciones, pero su enorme pancita y la reacción de su pareja se llevaron la atención.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
¿Cómo reaccionó Kris R al ver la pronunciada barriguita de Karina García?
¿Cómo reaccionó Kris R al ver la pronunciada barriguita de Karina García?/ Archivo RCN

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia Karina García continúa disfrutando de sus vacaciones familiares por España y ha querido compartir con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de este viaje junto a su pareja, el cantante Kris R, y sus hijos, Valentino e Isa.

Karina dejó claro que está viviendo uno de los momentos más felices de su vida y relación
Karina dejó claro que está viviendo uno de los momentos más felices de su vida y relación/ Archivo RCN

A través de un nuevo carrete de fotografías publicado en sus redes sociales, la creadora de contenido mostró recorridos por distintos lugares, momentos de descanso y varias postales en compañía de su familia.

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¿Cómo reaccionó Kris R al ver la pronunciada barriguita de Karina García?

Sin embargo, más allá de los paisajes y las muestras de cariño entre la pareja y los niños, hubo un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores: su pronunciada barriguita. Por su parte, Karina acompañó el carrete con una reflexión sobre el momento que atraviesa y el significado que tiene compartirlo con las personas más importantes de su vida.

"No necesito nada más que mis regalitos de Dios, qué feliz me siento de tenerlos", expresó la creadora de contenido, en un mensaje dedicado a su familia y a la etapa que está viviendo.

Entre las reacciones que recibió la publicación destacó la de Kris R, quien aprovechó el espacio para dedicarle un romántico mensaje donde le ratificó cuánto la ama y lo emocionado que está por ser papá por primera vez junto a ella.

"Dios, perfecta, mi vida, te amo", escribió el cantante, comentario que rápidamente acumuló cientos de 'me gusta' y respuestas de seguidores que celebraron la complicidad de la pareja.

¿Qué se sabe de la relación entre Karina García y Kris R?

Recordemos que a comienzos del 2026 la pareja empezó a despertar rumores de una relación y todo quedó confirmado cuando asistieron juntos al concierto de Bad Bunny en la ciudad de Medellín. Desde entonces, empezaron a verse juntos en diferentes escenarios, al punto en que confirmaron que casi que estaban viviendo juntos.

Sin embargo, la gran noticia llegó hace unas semanas cuando, mediante un post en la playa, le confesaron a sus millones de fanáticos que serían padres. Karina, tendría su tercer hijo mientras el cantante será papá por primera vez. Tras la noticia, confesó que junto a la también empresaria está haciendo realidad su mayor sueño: tener un hijo.

Kris R ratificó que junto a Karina García está cumpliendo el sueño de ser papá
Kris R ratificó que junto a Karina García está cumpliendo el sueño de ser papá/ Archivo RCN

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