Así reaccionó Karina García al meme del bebé con la cara de Kris R, ¿qué dijo?

Karina García volvió a llamar la atención en redes sociales por su reacción a un meme relacionado con su embarazo.

La imagen muestra a la creadora de contenido cargando a un bebé, pero el rostro del pequeño fue reemplazado por el de Kris R, su pareja y padre del hijo que esperan.

La publicación empezó a circular entre usuarios y páginas de entretenimiento después de que la empresaria confirmara que está embarazada.

Esto dijeron las celebridades tras el embarazo de Karina García. | Foto: Canal RCN

De hecho, Karina no ignoró el contenido. Por el contrario, compartió en sus historias de Instagram una imagen similar y dejó ver que tomó la broma con tranquilidad. Además, utilizó la atención que generó el meme para anunciar una transmisión en vivo junto a Kris R.

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¿Cómo reaccionó Karina García al meme de bebé Kris R?

La creadora de contenido respondió al montaje sin mostrar molestia. Al compartir una versión parecida, dio a entender que recibió la publicación con humor y que no tuvo problema en sumarse a la conversación que se estaba dando en redes.

Su reacción llamó la atención porque el meme estaba relacionado con un tema personal que ha generado muchas preguntas entre sus seguidores: el embarazo y la llegada de su nuevo hijo.

En la misma publicación, la empresaria informó que estaría junto a su pareja en una plataforma de streaming cerca de las cuatro de la tarde. Según anunció, durante ese espacio hablarían sobre algunos de los asuntos que el público quiere conocer.

De esta manera, el meme terminó siendo usado como parte de la promoción del encuentro virtual. La imagen que inicialmente fue creada como una broma se convirtió en una forma de llamar la atención sobre la transmisión de la pareja.

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¿Qué se sabe del embarazo de Karina García y Kris R?

Karina confirmó recientemente que espera un bebé con Kris R. Desde entonces, ha expresado que se encuentra feliz con la noticia, aunque hasta el momento ha preferido no entregar muchos detalles sobre el embarazo.

Por ahora no se conoce el género del bebé ni la fecha aproximada del nacimiento. La influenciadora tampoco ha informado si planea revelar esa información en redes o si mantendrá esos datos en privado durante los próximos meses.

La empresaria se encuentra viajando por Europa junto a sus dos hijos y el cantante. Parte de ese recorrido ha sido publicado en sus perfiles, donde ha mostrado algunos momentos familiares y lugares visitados.

Karina y Kris R llevan varios meses de relación y ahora serán padres | Foto del Canal RCN.

El interés por esta etapa también está relacionado con la popularidad que Karina ganó tras su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Desde su salida del programa, sus seguidores han estado pendientes de sus proyectos y de los cambios en su vida personal.