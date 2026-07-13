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Ellas son las dos exreinas de belleza que salieron del clóset y presumen su relación: ¿quiénes?

Dos exreinas de belleza han sido tendencia por un video que compartieron en sus redes, en el que presumen su relación.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella son las dos exreinas de belleza que salieron del clóset y presumen su relación: ¿quiénes?
¿Quiénes son las dos exreinas de belleza que presumen su relación? | Foto: Freepik

En los últimos días, una gran variedad de internautas ha desatado todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por la especial relación que hay entre dos exreinas de belleza.

Además, la noticia ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por un video que compartieron ambas modelos en el que presumieron su relación públicamente.

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¿Quiénes son las dos exreinas de belleza que han sido tendencia al presumir su relación?

Hace varios años, los internautas se sorprendieron con la belleza de dos exreinas de belleza llamadas: Mariana Varela, quien fue Señorita Argentina en año 2019, en el participó en varios concursos y Fabiola Valentin fue Miss Grand Puerto Rico.

Ella son las dos exreinas de belleza que salieron del clóset y presumen su relación: ¿quiénes?
Así salieron del clóset Mariana Varela y Fabiola Valentin. | Foto: Freepik

Luego, ambas celebridades adquirieron una gran variedad de comentarios a través de las distintas plataformas digitales al demostrar que tenían una gran cercanía.

Sin embargo, las exreinas confirmaron en el año 2022 que estaban casadas, pues, aunque al principio de su relación mantuvieron el silencio, aprovecharon la oportunidad de expresar que se casaron.

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¿Cuál fue la reciente publicación en la que Mariana Varela y Fabiola Valentin presumieron su relación?

Cabe destacar que Mariana Varela y Fabiola Valentin han generado una gran variedad de opiniones por una publicación que compartieron mediante sus redes, en la que presumieron su relación.

Ella son las dos exreinas de belleza que salieron del clóset y presumen su relación: ¿quiénes?
Esta fue la reciente publicación que compartieron Mariana Varela y Fabiola Valentin. | Foto: Freepik

Así también, compartieron un video en el que se encontraban modelando en una sección de fotografía, en el que se encontraron celebrando la época del pride, la cual se llevó a cabo en el mes de junio y dejaron un sorprendente mensaje en sus redes sociales:

“Todos merecemos vivir como queramos, con quien queramos y ser felices”, agregó la pareja en la descripción de la publicación.

Con base en esto, los internautas desataron todo tipo de reacciones en las redes sociales acerca de todo lo que han vivido durante sus redes sociales.

Desde luego, las creadoras de contenido han aprovechado la oportunidad para contarles a sus seguidores varios hechos de lo que han hecho en su vida cotidiana, en especial, por lo que han vivido en su relación, desde que salieron del clóset hace varios meses.

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