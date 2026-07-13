Eidevin López se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales por una reciente publicación que compartió Karola Alcendra a través de sus redes sociales en la que presumió su pancita de embarazada.

Así también, Eidevin López ha mantenido bajo la expectativa a todos los internautas por varias publicaciones que ha compartido acerca de cómo sería su vida si fuera padre, pues, compartió varias publicaciones junto a una pequeña.

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¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Eidevin López en sus redes?

Cabe destacar que Eidevin López se ha destacado por ser un reconocido creador de contenido quien ha compartido varios detalles de su vida a través de las distintas plataformas digitales.

Así se conocieron Karola y Eidevon. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Eidevin ha captado la atención mediática por parte de los internautas al ser el aparente padre del hijo que espera Karola Alcendra, pues, todo comenzó no solo por su vínculo en La casa de los famosos Colombia, sino también, por todo lo que han compartido en las últimas semanas.

Con base en esto, Eidevin compartió un video recientemente en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, en el que apareció con una pequeña llamada: Luciana, quien es allegada.

De este modo, los navegantes han generado una gran variedad de opiniones en las redes sociales acerca de las indirectas que ha compartido Eidevin López y muchos suponen que se ha estado preparando para ser padre.

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¿Cómo anunció Karola Alcendra que está embarazada?

Hace unos días, Karola reveló a través de un programa digital que está embarazada, pues, aunque no lo ha confirmado a su totalidad, evidenció que ha sentido algunos síntomas.

Esta fue la indirecta que compartió Eidevin López en sus redes. | Foto: Canal RCN

Desde luego, Karola se convirtió en tendencia a través de las distintas plataformas digitales al compartir a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, varias fotografías en la que mostró una pancita de embarazada, generando todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales.