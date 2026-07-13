Juan David Tejada ‘El agropecuario’ agradeció públicamente a Aida Victoria Merlano, ¿por qué?
Juan David Tejada, conocido como 'El Agropecuario', explicó por qué agradeció públicamente a Aida Victoria Merlano.
Juan David Tejada, conocido como 'El Agropecuario', sorprendió a los internautas al agradecer públicamente a Aida Victoria Merlano, pues en los últimos meses habían tenido una serie de cruces polémicos en redes sociales en donde el empresario quedó muy mal parado.
¿Por qué El Agropecuario agradeció públicamente a Aida Victoria Merlano?
Durante la tarde de este lunes 13 de julio Juan David Tejada reapareció por medio de sus redes sociales con un enternecedor video junto a su pequeño hijo Emiliano, productor de su relación con la influenciadora barranquillera Aida Victoria Merlano, en el que no solo casuó ternura sino también desconcierto, pues en este el empresario decidió hacer mención de la creadora de contenido para agradecerle públicamente.
En el video compartido a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juan David Tejada mostró cómo vivió una tarde compartiendo con su hijo Emiliano dentro de las instalaciones de su finca, en donde realizaron diversas actividades ligadas al mundo del campo.
"Emi conoció la finca y la pasamos de maravilla”, comentó antes de enseñar todas las actividades que realizaron.
Sin embargo, poco antes de que el video llegara a su fin Juan David Tejada decidió añadir un mensaje dedicado a la madre de su bebé, en donde le agradeció por permitirle vivir este tipo de experiencias junto a su hijo.
"Fue una tarde espectacular. Agradecido con Dios y con la mamá de Emiliano que nos permitió pasar una tarde espectacular”, mencionó.
¿Qué pasó entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?
Vale la pena recordar que la relación de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada pasó de ser una de las más admiradas en redes sociales a convertirse en la más polémica, pues poco después de que la influenciadora diera a luz a su bebé, se dio a conocer que su relación había llegado a su fin.
La razón detrás de la decisión tomó a todos por sorpresa, pues Aida aseguró, con pruebas, que Juan David Tejada había ejercido una serie de comportamientos sobre ella que la llevaron a interponerle una denuncia.
Tras meses de estos sucesos, la pareja parece haber llegado a un acuerdo para que su hijo no sufra las consecuencias de su ruptura y pueda crecer en un ambiente sano.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike