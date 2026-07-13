Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juan David Tejada ‘El agropecuario’ agradeció públicamente a Aida Victoria Merlano, ¿por qué?

Juan David Tejada, conocido como 'El Agropecuario', explicó por qué agradeció públicamente a Aida Victoria Merlano.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juan David Tejada 'El Agropecuario' sorprendió al agradecer a Aida Victoria: ¿qué pasó?
Juan David Tejada 'El Agropecuario' sorprendió al agradecer a Aida Victoria: ¿qué pasó? (Foto Canal RCN | Freepik).

Juan David Tejada, conocido como 'El Agropecuario', sorprendió a los internautas al agradecer públicamente a Aida Victoria Merlano, pues en los últimos meses habían tenido una serie de cruces polémicos en redes sociales en donde el empresario quedó muy mal parado.

Artículos relacionados

¿Por qué El Agropecuario agradeció públicamente a Aida Victoria Merlano?

Durante la tarde de este lunes 13 de julio Juan David Tejada reapareció por medio de sus redes sociales con un enternecedor video junto a su pequeño hijo Emiliano, productor de su relación con la influenciadora barranquillera Aida Victoria Merlano, en el que no solo casuó ternura sino también desconcierto, pues en este el empresario decidió hacer mención de la creadora de contenido para agradecerle públicamente.

Juan David Tejada dejó clara su posición sobre Aida Victoria Merlano
Juan David Tejada habló de Aida Victoria. (Foto - Freepik)

En el video compartido a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juan David Tejada mostró cómo vivió una tarde compartiendo con su hijo Emiliano dentro de las instalaciones de su finca, en donde realizaron diversas actividades ligadas al mundo del campo.

Artículos relacionados

"Emi conoció la finca y la pasamos de maravilla”, comentó antes de enseñar todas las actividades que realizaron.

Sin embargo, poco antes de que el video llegara a su fin Juan David Tejada decidió añadir un mensaje dedicado a la madre de su bebé, en donde le agradeció por permitirle vivir este tipo de experiencias junto a su hijo.

Artículos relacionados

"Fue una tarde espectacular. Agradecido con Dios y con la mamá de Emiliano que nos permitió pasar una tarde espectacular”, mencionó.

¿Qué pasó entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Vale la pena recordar que la relación de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada pasó de ser una de las más admiradas en redes sociales a convertirse en la más polémica, pues poco después de que la influenciadora diera a luz a su bebé, se dio a conocer que su relación había llegado a su fin.

Aida Victoria Merlano expuso la denuncia que le hizo Juan David Tejada.
Aida Victoria Merlano expuso la denuncia que le hizo Juan David Tejada. (Foto: Canal RCN)

La razón detrás de la decisión tomó a todos por sorpresa, pues Aida aseguró, con pruebas, que Juan David Tejada había ejercido una serie de comportamientos sobre ella que la llevaron a interponerle una denuncia.

Tras meses de estos sucesos, la pareja parece haber llegado a un acuerdo para que su hijo no sufra las consecuencias de su ruptura y pueda crecer en un ambiente sano.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así celebró James Rodríguez su cumpleaños 35 James Rodríguez

Así fue la modesta celebración de cumpleaños de James Rodríguez | FOTOS

La mamá de James Rodríguez enseñó parte de la celebración de cumpleaños del futbolista y le dedicó emotivo mensaje.

Ella es Violeta, la bella hija de Juan Pablo Llano quien ha cautivado en redes sociales Juan Pablo Llano

Ella es Violeta, la bella hija de Juan Pablo Llano quien ha cautivado en redes sociales

Juan Pablo Llano ha compartido varias fotografías junto a su hija Violeta, quien sorprende por su belleza.

Sara Uribe rompió el silencio tras rumores de tener una relación con Camilo Méndez: ¿qué dijo? Sara Uribe

Sara Uribe rompió el silencio tras rumores de tener una relación con Camilo Méndez: ¿qué dijo?

Sara Uribe sacó a la luz un video con Camilo Méndez en el que se pronunció sobre si son novios o no, desatando opiniones en redes.

Lo más superlike

Luto en el fútbol: falleció reconocido árbitro que fue descartado del Mundial 2026 por una polémica Mundial de fútbol

Luto en el fútbol: falleció reconocido árbitro que fue descartado del Mundial 2026 por una polémica

Se confirmó el fallecimiento de un reconocido árbitro de fútbol en las últimas horas y dejó importante legado en su carrera.

Luto en la actuación: falleció reconocida celebridad tras un derrame cerebral: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció la mamá de reconocido músico; tenía 102 años, así fue su emotiva despedida

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"

memes nuevo festivo 13 de julio Viral

Los mejores memes del nuevo festivo 13 de julio en Colombia

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada