Haaland agrandó su familia tras la eliminación de Noruega en el Mundial 2026

El icónico futbolista europeo Erling Haaland regresó a Noruega tras la eliminación de su selección en el Mundial de futbol 2026 y sorprendió al agrandar su familia con un nuevo integrante que ahora hará parte de su hogar junto a su esposa Isabella y su bebé Odín.

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¿Quién es el nuevo integrante de la familia de Haaland tras el Mundial 2026?

El pasado sábado 11 de julio Noruega se enfrentó a uno de los partidos más importantes de su carrera en el Mundial 2026 al enfrentarse contra Inglaterra para avanzar hacia cuartos de final, pero un gol de diferencia los dejó por fuera.

Erling Braut Haaland se despidió del Mundial. (AFP: CHANDAN KHANNA )

Ahora tras dos días de este histórico momento para la selección, Erling Haaland confirmó que ya se encontraba en su natal Noruega tras publicar una fotografía en la que se le ve descendiendo del avión.

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Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue que no llegó solo con su esposa y su hijo, sino también con un nuevo integrante que ahora hará parte de su hogar: un mapache disecado que sostiene entre sus manos una botella de cristal.

El icónico jugador que ganó gran popularidad durante el Mundial 2026 se mostró feliz de estar nuevamente en su hogar con este curioso regalo del que no dio mayores detalles.

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“Me siguió hasta casa”,escribió el futbolista junto a la fotografía publicada a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

¿Cuánto quedó el partido entre Noruega e Inglaterra en el Mundial 2026?

La selección de Noruega se despidió del Mundial de Fútbol 2026 luego de ser derrotados ante Inglaterra en un intenso duelo disputado el pasado sábado 11 de julio en Estados Unidos.

El compromiso terminó igualado 1-1 tras los 90 minutos reglamentarios y los siete de adición, lo que obligó a jugar la prórroga. En el tiempo extra, el equipo inglés marcó el 2-1 definitivo, selló su paso a los cuartos de final y puso fin al camino del combinado encabezado por Erling Haaland.