Isabella Ladera le reclamó públicamente a su expareja por foto de su hija Mia

Una publicación de Isander Pérez llamó la atención en redes sociales después de que Isabella Ladera dejara un comentario relacionado con Mía, la hija de seis años que tienen en común.

El mensaje generó dudas entre los seguidores de ambos creadores de contenido, quienes comenzaron a preguntarse si existía un acuerdo previo sobre la publicación de fotografías de la niña.

El creador de contenido puertorriqueño compartió en Instagram un carrusel con varios momentos de su vida diaria. En las imágenes aparecía haciendo ejercicio, reunido con amigos y disfrutando de un día soleado. Sin embargo, la fotografía que más comentarios provocó fue la última: Mía sonreía mientras se encontraba detrás de un carrito de supermercado.

¿Qué hará Isabella Ladera con su placenta tras dar a luz?/ AFP: Giorgio Viera

En esa publicación, Isabella Ladera escribió: “q dijimos de Míaaaaaaaaaaaaaaa”. Aunque no agregó más detalles, su frase fue suficiente para que los usuarios comenzaran a debatir sobre el motivo de su reacción.

¿Qué le reclamó Isabella Ladera al padre de Mía, Isander Pérez?

El comentario parecía estar relacionado directamente con la presencia de la niña en la publicación. La expresión “qué dijimos” llevó a algunos seguidores a pensar que los padres habían hablado previamente sobre la forma en que mostrarían a su hija en redes sociales.

No obstante, el mensaje no permite saber con certeza si se trató de un reclamo serio, una broma entre ambos o una observación sobre algún detalle de la fotografía.

Isander Pérez no respondió públicamente al comentario y tampoco explicó por qué decidió incluir la imagen de Mía al final del carrusel.

La falta de una respuesta aumentó las preguntas entre los usuarios. Algunos consideraron que la influenciadora pudo molestarse porque la fotografía fue publicada sin consultarle.

Otros señalaron que tal vez el comentario estaba relacionado con la apariencia de la niña, la elección de la imagen o algún asunto familiar que solo conocen los padres.

¿Qué pasó entre Isabella Ladera e Isander Pérez?

Hasta el momento, ninguna de estas versiones ha sido confirmada. Por esa razón, no se puede asegurar que exista una discusión entre la expareja ni que el mensaje sea prueba de un nuevo problema entre ellos.

Isabella Ladera AFP: Ivan Apfel

Mía Antonella es hija de la relación que mantuvieron la venezolana e Isander Pérez. Después de su separación, ambos continuaron cumpliendo sus responsabilidades como padres, aunque dejaron de aparecer juntos con la misma frecuencia que antes.

Durante un tiempo, la expareja mostró una relación cercana y compartió algunos momentos familiares. Con el paso de los meses, su trato comenzó a mantenerse con mayor reserva, especialmente después de las polémicas relacionadas con la vida sentimental de la creadora de contenido.