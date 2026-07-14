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Así fue el impresionante recibimiento que tuvo Haaland y sus compañeros tras quedar fuera del Mundial

Los jugadores de Noruega fueron recibidos por miles de personas que los esperaron con el famoso “remo Vikingo”.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Noruega paralizó las calles para recibir a Haaland tras el Mundial
El emotivo recibimiento de Haaland en Noruega tras la eliminación del Mundia. (AFP/ PATRICIA DE MELO MOREIRA)

El pasado sábado 11 de julio, Noruega se enfrentó a Inglaterra en los cuartos de final y tras un marcador final de 2 a 1, la selección de Erling Haaland quedó por fuera de la Copa Mundial FIFA 2026.

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Durante esta copa del mundo, varios jugadores han ganado popularidad en las redes, pero, especialmente por el público femenino como lo es el inglés Jude Bellingham y el noruego Haaland, quienes a pesar de que se enfrentaron, siguen conservando su amistad y verlos juntos en la cancha fue emocionante.

Tras la derrota de Noruega, los jugadores llegaron el pasado lunes 13 a su país natal, en donde vivieron un sorprendente recibimiento de parte de sus compatriotas; el hecho quedó grabado en fotos y videos; esas imágenes le han dado vuelta al mundo.

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Por su lado, Haaland sigue dando de qué hablar e incluso estando fuera de las canchas, ya que volvió a viralizar un icónico momento cuando aterrizó en su país.

¿Cómo recibieron los noruegos a Haaland y a los jugadores de su selección tras la eliminación del mundial?

A través de las diferentes plataformas digitales están circulando los diferentes videos en donde se ve a una gran multitud de más 90 mil personas recibiendo a los jugadores de Noruega tras la eliminación de la Copa Mundial 2026.

El emotivo recibimiento de Haaland en Noruega tras la eliminación del Mundial
Noruega paralizó las calles para recibir a Haaland tras el Mundial. (AFP/ CHARLY TRIBALLEAU)

En los clips se ven que hay muchas personas portando la camisa de su Selección en las calles de Oslo, mientras los jugadores los saludan desde un móvil muy alto.

Así mismo, se ve en otros videos el esperado saludo vikingo, pues, de hecho, el príncipe de Noruega fue quien tocó el tambor y el resto de ciudadanos hicieron el famoso “remo noruego”.

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¿Qué hizo Haaland tras la eliminación de Noruega del Mundial 2026?

Fanáticos de todo el mundo no esperaban que Noruega queda eliminada de la Copa Mundial FIFA 2026, sin embargo, tras 28 años sin estar en este torneo, el país europeo hizo historia y se ganó el corazón del mundo.

El emotivo recibimiento de Haaland en Noruega tras la eliminación del Mundia
El emotivo recibimiento de Haaland en Noruega tras la eliminación del Mundial. (AFP/Timothy A. Clary)

Especialmente Erling Haaland, quien, con sus 25 años, logró ganar mucha fama debido a su auténtica personalidad y apariencia.

Por eso mismo, es que al llegar a su país junto a un mapache que se llevó de Estados Unidos, inmortalizó otro momento viral que está dando de qué hablar en las redes.

Por su lado, está orgulloso de haber llegado hasta cuartos de final y como siempre lo dijo en sus entrevistas, para él fue divertido.

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