El fuerte regaño de Scaloni a Argentina antes de enfrentar a Inglaterra en el Mundial

Este miércoles 15 de julio a las 2:00 pm, Argentina se enfrentará a Inglaterra en la semifinal de la Copa Mundial 2026, pues uno de los dos equipos se ganará su lugar en la final, la cual será el domingo 19 de julio.

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Por ahora, se espera el partido de Francia Vs España, el cual será en la tarde de hoy martes, también a las dos de la tarde.

Mientras tanto, cada una de las cuatro selecciones se están preparando para disputar esa semifinal, la cual no pinta para nada fácil, ya que cada uno de los equipos es muy fuerte y es complicado hacer un pronóstico de quiénes podrían llegar a la final.

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Por ahora, en redes está circulando un video del director técnico de Argentina, llamándoles la atención a sus jugadores, días después de haberse pronunciado sobre Colombia tras su eliminación y mencionar que la tricolor no descansó por los traslados.

¿Cómo regañó el director técnico a la Selección Argentina en el Mundial 2026?

A través de las redes sociales está circulando un video de Lionel Scaloni, director Técnico de Argentina, quien les llama la atención a sus jugadores.

Scaloni perdió la paciencia con sus jugadore. (AFP/ Leonardo Fernandez)

En el clip se ve que el argentino está algo histérico y apura a sus futbolistas, unos que están dando entrevistas y otros que no salen rápido hacia el bus de la Selección.

En el video se ve que Messi está apurado y solo les sonríe a los periodistas, mientras que los demás van detrás de él con el mismo ritmo.

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¿Qué dijo el director técnico de Argentina sobre la Selección Colombia?

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, habló sobre los desplazamientos que han tenido y tuvieron algunos equipos durante La Copa Mundial FIFA 2026 y mencionó que esto ha sido un desgaste para los jugadores.

Así fue el tenso momento que protagonizó Scaloni con la Selección Argentina. (AFP/ Juan MABROMATA)

El DT mencionó que es esencial el descanso para el rendimiento de los futbolistas y mencionó a Colombia, diciendo que “sufrieron esto”.

“A lo mejor dicen que eso no cuenta y sí que cuenta, te la pasaste viajando. Creo que Colombia, algo de esto ha sufrido, porque tenemos gente conocida ahí y eso pesa”.