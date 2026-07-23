En las últimas horas, el nombre del reconocido creador de contenido digital MrBeast se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras confirmar que se casó en una boda privada.

Además, los internautas han generado todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales al saber la identidad de su bella esposa, quien ha llamado la atención en las redes sociales.

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¿Quién es la bella esposa de MrBeast que ha cautivado en redes sociales?

Cabe destacar que uno de los creadores de contenido digital con gran influencia a nivel internacional es MrBeast, quien ha tenido la oportunidad de presumir el importante momento por el que atravesó a nivel emocional por anunciar públicamente que se casó.

La mujer con la que se casó MrBeast fue con Thea Booysen quien es una reconocida escritora, quien ha adquirido gran visibilidad en distintas partes del mundo.

¿Quién es la bella esposa de MrBeast ? | AFP: Dimitrios Kambouris

En la actualidad, Thea cuenta con más de un millón de seguidores, pues, ha mantenido informados a sus seguidores acerca de todo lo que ha hecho en su vida cotidiana.

Así también, ha adquirido gran visibilidad no solo por todos los acontecimientos que ha compartido en sus redes sociales, sino también, por presumir en varias ocasiones su matrimonio con MrBeast.

¿Cómo anunció MrBeast que se casó de manera secreta?

Cabe destacar que Mr Beast ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas al revelar a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 87 millones de seguidores, en la que anunció que se casó de manera privada junto a Thea, pues, expresó las siguientes palabras:

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Así fue la boda de MrBeast. | Foto: Freepik

“Encontré a Mr Beast y fue el mejor día de mi vida”, agregó MrBeast en la descripción de la publicación.

Según han revelado fuentes internacionales, se evidencia que la boda de MrBeast y su esposa fue en secreto, pues, disfrutaron de la compañía de varios de sus allegados, quienes los acompañaron en este importante momento que tuvieron, pues, varias figuras que hacen parte del entretenimiento han generado una gran variedad de opiniones en las redes sociales.