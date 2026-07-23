La continuidad de Néstor Lorenzo era uno de los temas que más inquietaba a los hinchas de la Selección Colombia luego de la participación del equipo en el Mundial de 2026.

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¿Néstor Lorenzo seguirá como técnico de la Selección Colombia?

Aunque la 'Tricolor' logró avanzar a los octavos de final, la eliminación ante Suiza en la tanda de penales dejó un sabor amargo y abrió el debate sobre la permanencia del entrenador argentino.

En medio de las dudas y de los rumores sobre un posible cambio de rumbo, la Federación Colombiana de Fútbol despejó cualquier incertidumbre.

Este jueves 23 de julio, el Comité Ejecutivo anunció oficialmente la renovación del contrato de Lorenzo como director técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores.

"El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol anuncia, tras la reunión celebrada este jueves 23 de julio en la ciudad de Bogotá, la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia Masculina de Mayores".

Néstor Lorenzo seguirá siendo el técnico de Colombia. (AFP/ Juan Mabromata)

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Néstor Lorenzo seguirá siendo el técnico de la Selección Colombia

Con esta decisión, la Federación dejó claro que mantiene la confianza en el proyecto deportivo liderado por el estratega argentino, quien asumió el cargo en 2022 tras la salida de Reinaldo Rueda.

Hasta la fecha, Lorenzo ha dirigido 51 partidos entre encuentros oficiales y amistosos, con un balance de 31 victorias, 12 empates y apenas 8 derrotas.



Además, durante su gestión consolidó una base de jugadores que permitió el regreso de Colombia a una Copa del Mundo y protagonizó una de las mejores rachas de resultados en la historia reciente de la Selección.

En el comunicado resaltaron los logros de Néstor Lorenzo durante su ciclo, en donde se destacan el invicto de 28 partidos, fue subcampeón de la Copa América 2024 y aseguró la clasificación al Mundial de 2026.

No obstante, la actuación en la cita orbital dividió opiniones. Aunque Colombia superó la fase de grupos y avanzó a los octavos de final, la eliminación frente a Suiza impidió igualar o superar la histórica campaña de Brasil 2014, motivo por el que muchos aficionados comenzaron a cuestionar la continuidad del técnico.

Como era de esperarse esta noticia ha dividido opiniones en redes sociales entre los hinchas y fanáticos de la Selección Colombia, ya que por un lado muchos han celebrado darle continuidad al proyecto del argentino y por otro, cuestionan que sea capaz de llevar a la tricolor a otro nivel.